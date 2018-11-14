«Дорогое правительство прячется»: главу замерзающей Смелы не пустили на заседание кабмина Украины
Киев, 14 ноября. Мэра города Смела Черкасской области Алексея Цыбко не пустили на заседание правительства Украины, хотя пригласили его для рассмотрения вопроса с отоплением. Сейчас жители города замерзают в своих домах и квартирах из-за отсутствия теплоснабжения.
По словам Цыбко, когда в кабмине увидели, что вместе с ним приехала община Смелы, и услышали его выступления, пропуск главы города в правительство аннулировали.
«Получается, мое дорогое правительство прячется от одного простого местного главы», — сказал Цыбко в эфире украинского телеканала «Прямой».
Митинг жителей Смелы проходит у здания правительства Украины. Горожане требуют у властей страны включить отопление в их домах. Протестующие также просят встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Цыбко рассказал, что заместитель министра регионального развития Украины Эдуард Кругляк пообещал приехать в Смелу вместе с замглавы правления «Нафтогаза» Сергеем Переломой для решения проблемы с подачей теплоснабжения.
Напомним, в Смеле не начали отопительный сезон из-за долгов. Частная компания, которая поставляла газ, задолжала «Нафтогазу» около 3,5 миллиона долларов и была ликвидирована. Из-за отсутствия тепла 11 школ города перешли на дистанционное обучение, 12 детсадов отапливают с помощью электрических обогревателей. Власти Смелы были вынуждены закрыть городскую больницу. Пациентов перевезли в другие медицинские учреждения.