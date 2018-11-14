Донецк, 14 ноября. Общественное движение «Донецкая республика», возглавляемое избранным главой ДНР Денисом Пушилиным, получило в парламенте республики 74 места из 100. Об этом сообщила в среду председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Движению «Свободный Донбасс» в свою очередь достались 26 мест в парламенте, уточнила она. Всего, по словам Поздняковой, за движение «Донецкая республика» на состоявшихся 11 ноября выборах проголосовали 72,38% избирателей, за «Свободный Донбасс» — 26,2%.

В минувшие воскресенье жители Донецкой и Луганской народных республик выбирали глав и руководство республик. В ДНР по итогам голосования победу одержал Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник.

Украина и ряд западных стран заявили, что не признают результатов голосования в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что выборы в республиках не противоречат минским соглашениям и являются легитимными.