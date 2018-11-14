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Российские студенты не лишатся стипендий в случае блокировки счетов вуза

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Российские студенты не лишатся стипендий в случае блокировки счетов вуза

Москва, 14 ноября. Студенты, аспиранты и докторанты очной формы обучения смогут получать стипендии, даже если счета вузов будут заблокированыcчета из-за налоговой задолженности. Соответствующий законопроект подготовили в «Единой России».

В настоящий момент в случае появления у вуза налоговой задолженности, банк блокирует счета учреждения после получения исполнительного документа. Очень часто в такой ситуации оказываются учебные заведения, которые не могут заплатить в срок по коммунальным или налоговым платежам, подчеркнул автор законопроекта Василий Шишкодоев.

«Все поступившие деньги идут в первую очередь на долги и зарплаты. А стипендии в законодательстве упустили», — заявил парламентарий.

В беседе с «Парламентской газетой», он подчеркнул, что в такой ситуации учащиеся очной формы обучения остаются без денег. Законопроект предлагает внести в список исключений студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения.

«Если будет получено одобрение, он будет внесен в Государственную Думу», — сообщил Шишкодоев.

Автор: Денис Коробейников
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