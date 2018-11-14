Собеседник «Новой газеты» обещал русским устроить «кладбище» в Сирии

«Новая газета» взяла интервью у выходца из России, который несколько лет назад уехал в Сирию воевать за «вооруженную оппозицию». Вот только либеральное СМИ умолчало, что его собеседник сражался плечом к плечу с террористами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 против сирийских и российских военнослужащих.

Почему «Новая газета» своим текстом, скорее всего, оправдывает терроризм — объясняет Федеральное агентство новостей.

Калужанин в «Армии завоевания»

Сергей Трофимов из Калужской области не первый раз появляется в российских изданиях. Так, например, в мае 2016 года о нем много писали как о калужанине, сбежавшем в Сирию воевать за ИГИЛ1 («Исламское государство»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Но только это было не совсем верно. Пропагандистское видео, на котором и был впервые замечен Сергей, опубликовала коалиционная группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»). Данный джихадистский альянс образовался весной 2015-го. В него вошли «Джебхат ан-Нусра», «Файлак аш-Шам», «Джунд аль-Акса», «Ахрар аш-Шам» и несколько других группировок, действовавших в провинции Идлиб.

Именно «Джейш аль-Фатх», в которой и состоял в то время собеседник «Новой газеты», казнила путем расстрела и обезглавливания 71 сирийского военнослужащего, которые не смогли выйти из окружения с базы Абу-Духур в сентябре 2015 года.

Кроме этого, именно коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. На этом, разумеется, список преступлений джихадистского альянса не заканчивается. Продолжать его можно еще долго.

Террорист со всех сторон

Доподлинно неизвестно, в какой группировке остался Сергей Трофимов, «скромно» называющий себя «Иса», после распада «Джейш аль-Фатх». Некоторые источники ранее указывали на то, что он остался в «Джебхат ан-Нусре», которая сейчас называется «Хайят Тахрир аш-Шам». «Новая газета» утверждает, что он состоит в «Ахрар аш-Шам».

Однако ни один из этих вариантов не лучше. «Хайят Тахрир аш-Шам» официально признана международной террористической организацией в США и Турции. О том, что это аффилированная с «Джебхат ан-Нусрой» группировка, неоднократно заявляли российские представители. «Хайят Тахрир аш-Шам» — одно из самых радикальных формирований, которые на сегодняшний день действуют в Идлибе. Оно известно показными казнями, репрессиями против мирного населения, терактами и атаками боевиками-смертников на позиции сирийских правительственных войск.

Ничем не лучше и «Ахрар аш-Шам», которая только считается «умеренной». Россия неоднократно призывала включить данную группировку в список террористических организаций ООН, но из-за позиции некоторых западных стран это не было реализовано. А поводов для признания «Ахрар аш-Шам» террористической более чем достаточно.

Большинство главарей данной группировки — амнистированные в 2011 году сторонники запрещенных в РФ террористических организаций «Аль-Каида»1 и «Братья мусульмане», которые воевали в Ираке, Йемене и некоторых других ближневосточных странах на стороне джихадистов. В январе 2014-го, еще до создания «Джейш аль-Фатх», «Ахрар аш-Шам» координировали с «Ан-Нусрой», чтобы выбить «Исламское государство» из Ракки.

12 мая 2016 года все те же группировки в рамках операции «Месть за Алеппо» захватили Аз-Зару, преимущественно алавитскую деревню в провинции Хомс. Боевики похитили и казнили более 40 мирных жителей. В начале января 2018 года «Ахрар аш-Шам» пытались сбросить с беспилотника снаряды на школу саперов в Хомсе, где на тот момент находились российские военные инструкторы. Причем группировка открыто выступает против России.

На том самом видео «Джейш аль-Фатх» Сергей Трофимов угрожал российским военным. Собеседник «Новой газеты» буквально обещал русским устроить «кладбище» в Сирии.

Бесплатная реклама терроризма в либеральных СМИ

Но почему именно такие персонажи вызывают неподдельный интерес у российских либеральных СМИ? «Новая газета» не первая, кто берет интервью у Сергея Трофимова. В марте 2017 года в журнале Евгении Альбац The New Time вышла статья Павла Никулина «Из Калуги с джихадом», в котором «журналист» также общается с сирийским джихадистом из Калуги, который называет себя «Иса» и рассказывает, что работал в бюро переводов, состоял в анархистских организациях и так далее.

Вот только эта статья тут же привлекла внимание правоохранительных органов. Сам текст публикации был запрещен Роскомнадзором. Как писала у себя в Facebook Альбац, ведомство усмотрело в журналистском материале «признаки оправдания терроризма». В июне 2017 года издание было справедливо оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Позднее у автора интервью Павла Никулина были проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 203.3 УК РФ («прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), а также проведен допрос. Обыск проводили сотрудники управления ФСБ по Калужской области, где и было возбуждено уголовное дело.

Но вернемся к материалу «Новой». Автор уже второго интервью с «Исой» Ольга Боброва пишет, что идея поговорить с российским либеральным изданием принадлежала непосредственно террористу.

«Он сам на меня вышел, через коллег», — пишет журналистка «Новой газеты».

Каких именно «коллег», а главное, зачем джихадист лично искал возможности ответить на вопросы российского либерального СМИ, будучи на территории Сирии, — Ольга Боброва не уточняет.

Но вместо того, чтобы сообщить в правоохранительные органы о том, что с ней на связь хочет выйти боевик, воюющий в Сирии против российских и сирийских военнослужащих, журналистка «Новой газеты» берет у него интервью и публикует его без ремарок, пояснений и справок. Вряд ли Ольга Боброва не знала о случае со своим коллегой Павлом Никулиным.

Так что же получила «Новая газета» взамен на фактически бесплатное предоставление рекламы джихадистской группировке в Сирии?

Мнения экспертов сходятся

Публикацию «Новой газеты» ФАН прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Это интервью взято у боевика группировки «Ахарар аш-Шам», ранее аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой». Ей инкриминируется ряд преступлений против человечности и преступления криминального характера на территории Сирии, среди которых убийства сирийских военнослужащих и мирных жителей. Этот боевик, если он отождествляет себя с «Ахарар аш-Шам», является лицом, которое подлежит судебному преследованию. Соответственно, публикация такого интервью в первую очередь противоречит законодательству Российской Федерации. Я уже не говорю о моральной стороне вопроса и этике журналиста, поскольку подобные тексты так или иначе оправдывают терроризм. Встает вопрос и об ответственности не только боевика, но и представителей прессы, которые распространяют подобную информацию. Тут уже надо разбираться правоохранительным органам», — считает Борис Долгов.

Похожим мнением с корреспондентом ФАН поделился и политолог Александр Асафов. По его словам, представители либеральной прессы всегда ищут себе медиагероев среди персонажей сугубо отрицательных.

«Это и господин Сенцов, и различные участники террористических организаций, запрещенных в России, например «Правого сектора»1. И либеральные журналисты постоянно пытаются их объяснить с романтической стороны, а вовсе не сообщать о них факты. Безусловно, это часть идеологической войны», — уверен собеседник ФАН.

Александр Асафов считает, что в материале «Новой газеты» можно усмотреть и признаки оправдания терроризма, поскольку человек, называющий себя «Иса», участвовал в боевых действиях против сирийских правительственных сил.

«Это достаточно давняя и прочная позиция «Новой газеты», поэтому я не удивлен ни площадке, ни тональности текста. Если внимательно прочитать это интервью, то там есть и нападки на традиционный ислам, который является одной из основных мировых религий, и элементы пропаганды радикального исламизма и в целом отрицательного отношения к России», — отметил собеседник ФАН.

Александр Асафов также обратил внимание на следующее: в тексте «Новой газеты» делается упор на то, что ранее Сергей Трофимов был анархистом.

«К чему может привести подобная героизация таких персонажей? Если такой текст прочитает молодежь, увлеченная схожими анархическими идеями из-за особенностей художественной обработки интервью журналистами «Новой газеты», эту историю могут воспринять как пример для подражания. В любом случае нужно провести экспертизу текста. Такие пропагандистские вещи, где о преступниках пишут как о героях, должны попадать в поле зрения правоохранительных органов», — добавил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.