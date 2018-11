В конце октября Федеральное агентство новостей опубликовало материал Михаила Большакова «Мина» замедленного действия, или Городские сумасшедшие против российских подлодок». В ней, с опорой на доводы военного эксперта, содержался критический разбор статьи за авторством Максима Климова «Что спросить у Ясеня», вышедшей в «Военно-промышленном курьере» неделей ранее.

После этого в московскую редакцию ФАН явился сам Климов и потребовал снять критический материал с нашего сайта, пригрозив судом. Затем он попросил опубликовать на сайте ФАН собственное опровержение статьи Большакова.

ФАН решило пойти навстречу Климову и поставить его материал. С целью избежать дальнейших препирательств, мы публикуем текст в том виде, в котором он поступил на почту редакции. При этом ФАН оставило за собой право здесь же, под критикой в свой адрес, дать к ней развернутый комментарий.

Итак, дальше идет текст Максима Климова, с авторскими орфографией, пунктуацией и вложенными картинками.

Острые проблемные вопросы обороноспособности страны ставить в СМИ необходимо!

30 сентября на информационном портале агентства ФАН вышла статья М.Большакова «Мина» замедленного действия, или Городские сумасшедшие против российских подлодок

С учетом того что ФАН ранее достойно зарекомендовал себя (в т.ч. при освещении событий в Сирии, на Донбассе), данная публикация вызывает недоумение, и коротко ее можно охарактеризовать как «эмоции против фактов». Фактически ни один факт, приведенный в статье «Что спросить у «Ясеня», опровергнут не был, а сама ответная публикация М.Большакова – не более чем неумная попытка увода от этих фактов и проблем на личность автора (причем с использование крайне сомнительных источников или их вольной интерпретации).

М.Большаков: А еще можно, по мнению автора, и вовсе отказаться от модернизации подводного флота России.

Фактическая моя цитата : Для разрешения острых проблем подводных сил ВМФ необходимо в первую очередь проведение специальных испытаний и исследовательских учений. До их завершения темпы строительства атомоходов могут быть значительно снижены для перераспределения ограниченных финансовых средств на более приоритетные и критические направления оборонного строительства – надводные корабли, авиацию.

Учитывая значительный резонанс статьи «Что спросить у «Ясеня»? возникает вопрос – а нужно ли остро ставить в СМИ вопросы по проблемам обороноспособности страны (особенно с учетом текущей военно-политической обстановки)? Смотря какие вопросы, и смотря как (в т.ч., с учетом «режимных ограничений»). Если речь идет о критических проблемах обороноспособности страны, которые многократно и безуспешно ставились по «обычным каналам» (и при этом прекрасно известны вероятному противнику), постановка вопроса в СМИ обязана быть острой и жесткой!

«Пролет «Ориона».

Точная цитата (не искаженная редакторской правкой) в авторской (исходной) версии статьи приведена в комментариях на сайте ВПК. Автор цитаты (относящейся к середине 90х) – бывший Командующий авиации БФ генерал-лейтенант Сокерин В.Н. (до Балтики служивший на севере), неоднократно ставивший проблемные вопросы наше морской авиации в т.ч. и в СМИ (см. например http://nvo.ng.ru/forces/2004-10-08/1_avia.html ). Про «этого не может быть» можно назвать находящийся в публичном доступе документ ВМС США- A RADAR METHOD FOR THE DETECTION OF SUBMERGED SUBMARINES Naval research laboratory. April 1975.

Более того, тематикой специального поиска погруженных подлодок с помощью РЛС занималась противолодочная авиация ВМФ СССР много десятков лет назад!

Однако главную опасность для наших подлодок представляют современные поисково-прицельные системы (ППС) обеспечивающие применение даже старых радиогидроакустических буев (РГАБ) в комплексе – как «единой антенны» (а не «группы одиночных приемников» – как у нас). Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность самолетов.

С появлением в начале 90х низкочастотных РГАБ-излучателей (LFA) было обеспечено обнаружение самых малошумных ПЛ.

Ситуация с шумностью наших подлодок

М.Большаков: «Сведения об акустическом профиле и иных составляющих понятия «скрытность» относятся к категории «совершенно секретно». … пассаж Климова … либо как заведомая ложь, либо как разглашение государственной тайны …»

Данная фраза М.Б. говорит о непонимании сути события («Орион» - очевидно использовалась РЛС, а одиночные РГАБ – только для подтверждения контакта) и неумения работать с источниками. Безусловно – точные спектры являются закрытой информацией, однако данные по «приблизительным уровням» в публичном доступе имеются.

Обе приведенные публичные статьи крупного отечественного специалиста (Пархоменко В.В.) выходили с разрешающими визами режимных органов.

Если же вернутся к шумности, то объективная оценка того что имеем, – да, отстаем, но незначительно. И мы умеем делать малошумные подводные лодки с малой «заметностью» для пассивных ГАС противника. С учетом всех проблем в нашем машиностроении и экономике то что мы смогли не потерять этот задел в 90х и развить его в последующие годы (в ЦНИИ им. Крылова, СПБМ «Малахит», ЦКБ «Рубин») – дорого стоит.

Однако т.к. упреждение в обнаружении и применения оружия в большинстве случаев будет за противником, наша техника, тактика обязаны обеспечивать возможность не только успешного ухода от оружия противника (в т.ч. первого внезапного залпа), но и «перехвата» инициативы боя и уничтожения противника. В ситуации, когда в большинстве случаев первый залп за противником средства защиты играют исключительно важную роль, и не это не только фактор выживания – но и победы в бою. И я еще раз процитирую честную и жесткую оценку контр-адмирала А.Н.Луцкого «Морской Сборник», 2010г.:

«Строящиеся ПЛ проектов «Ясень» и «Борей» предлагается оснастить системами ПТЗ, технические задания на разработку которых составлялись еще в 80-х годах прошлого столетия, результаты исследований эффективности этих средств против современных торпед свидетельствуют об исключительно низкой вероятности непоражения уклоняющейся ПЛ»

«Булава».

Сложно комментировать мнение М.Большакова: «Запускать ракеты с российских военно-морских баз на Дальнем Востоке? Не вопрос. Но тогда их целью должен быть какой-то «полигон» в районе Калифорнии. Подобный запуск вряд ли будет расценен в США как «учебный» или «испытательный». - ибо любой желающий может свободно найти в интернете подробную статистику пусков БРПЛ с подлодок ТОФ. Естественно не по «Калифорнии» а … по боевому полю «Чижа» в Архангельской области! Официально последний такой пуск осуществлялся в 2016г. Т.е. ПЛАРБ 25 «стратегической» дивизии ТОФ в рамках отработки задач боевой подготовки (предусматривающей в т.ч. выполнение упражнений по фактическому применению практического оружия) практически ежегодно стреляли по «Чиже». Но – только с ПЛАРБ проекта 667БДР. И факт того что с ТОФ не было еще ни одной стрельбы «Булавой» действительно вопросы ставит.

Что касается состояния головного «борея» - «Юрий Долгорукий», то мнение автора (М.К.) было основано на статье на ресурсе 66.ру о поездке в Гаджиево делегации с Екатеринбурга, и посещения ими «Юрия Долгорукого» (который очевидно в этот момент не имел ракетного боезапаса). Учитывая ряд резонансных подробностей («бытового плана») в настоящее время данная статья с сайта 66.ру удалена.

«Неверная оценка технических параметров и возможностей»

М.Большаков: «Климов, отличается неверной оценкой технических параметров и возможностей ВМФ России, ВМС США».

Думаю, будет правильно просто привести ссылки на часть публикаций, а выводы по ним (и моей компетентности) пусть делает каждый.

Об облике современных торпед подводных лодок

http://arsenal-otechestva.ru/article/411-modern-torpedoes

Современные отечественные неатомные подводные лодки

http://arsenal-otechestva.ru/article/540-2015-3-nonatom

Расстрел в море и базах. Новейшие подводные лодки ВМФ России вооружают устаревшим оружием и средствами самообороны.

https://vpk.name/news/179655_rasstrel_v_more_i_bazah_noveishie_podvodnyie_lodki__vmf_rossii_vooruzhayut_ustarevshim__oruzhiem_i_sredstvami_samooboronyi.html Морское подводное оружие России сегодня и завтра. Состоится ли прорыв из «торпедного кризиса»?

https://vpk.name/news/141427_morskoe_podvodnoe_oruzhie_rossii_segodnya_i_zavtra_sostoitsya_li_proryiv_iz_torpednogo_krizisa.html

Получит ли флот «Ихтиозавр»?

https://vpk.name/news/141623_poluchit_li_flot_ihtiozavr.html

«Мы стоим на пороге очередной «Цусимы»…

https://vpk.name/news/150526_myi_stoim_na_poroge_ocherednoi_cusimyi.html

Вопрос небоеспособности ВМФ России против современной минной угрозы обязан быть разрешен в кратчайшие сроки.

https://vpk.name/news/170149_vopros_neboesposobnosti_vmf_rossii__protiv_sovremennoi_minnoi_ugrozyi_obyazan_byit_razreshen_v_kratchaishie_sroki.html

Подводные камни «Северодвинска»

https://vpk-news.ru/articles/21481

и т.д.

Что касается попыток «опровергнуть» сказанное мною, - попытки были, например https://vpk-news.ru/articles/6944 и мой ответ: https://vpk-news.ru/articles/6997

М.Большаков: «несколько публичных споров, с участием ученых-гидроакустиков, братьев Лексиных, о показывали, что компетенции Климова находятся весьма далеко как от вопросов современной гидроакустики»

Смотрим эти споры, - ссылки на публикации в ВПК.name Лексиных (там же комментарии и дискуссии), выводы может сделать каждый сам:

Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение?

https://vpk.name/news/109413_est_li_v_rossii_sovremennoe_gidroakusticheskoe_vooruzhenie_chast_2.html

О возможностях гидроакустического обнаружения суперторпед системы «Статус-6»

https://vpk.name/news/109413_est_li_v_rossii_sovremennoe_gidroakusticheskoe_vooruzhenie_chast_2.html

«в интересах предпринимателя Игоря Ашурбейли»

Фраза М.Большакова «не раз была использована Климовым для отстаивания конъюнктурных и однобоких оценок российского оружия. В том числе, в интересах предпринимателя Игоря Ашурбейли» говорит лишь о нежелании Большакова проверять «источники» на которые «основана» его публикация. Да ,есть «источник информации» где приведены эти «сведения». Однако просто прочтение того что есть в этом «источнике», показывает что он фактически является даже не «уткой» (или «желтой прессой»), а просто «палатой №6» (где в «реал-тайм» «отслеживаются» помимо торпед, умершие государственные деятели (на «том свете»), «торпедные атаки» ПЛ КНДР ПЛА ВМС США и т.п. фантазии нездорового человека).

М.Большаков: « «достижением» самого Ашурбейли после его бесславного ухода из «Алмаз-Антея» является учреждение в октябре 2016 года «космического государства Асгардия».

Скажу прямо – я этого не понимаю. С г.Ашурбейли лично не знаком, но это дело каждого человека лично, тем более что занимается он этим не за бюджетные деньги, а свои.

А что касается достижений Ашурбейли, причем которыми он вполне обоснованного гордится – это создание в годы его руководства экспортного ЗРК для Южной Кореи, и главное, одного из «брендов» отечественного ОПК - ЗРК С-400. Понятно что он сам «за САПРом не сидел», но как руководитель предприятия он создал специалистам условия для качественной и эффективной работы.

«Это действительно важно»! Владислав Шурыгин

Просто поставлю ссылку на живой журнал Влада Шурыгина, а выводы из нее пусть делает каждый: https://shurigin.livejournal.com/707923.html

А что касается якобы фраз Владислава в статье М.Большакова, то да, звонок ему был, как и обсуждение и меня и ВПК. Только вот опубликованная Большаковым интерпретация этого разговора была аналогичной его предшествующим «интерпретациям» моих цитат «источников».

И в качестве постскриптума:

«Вранье и ложь в пропаганде, агитации и печати дискредитируют партийно-политическую работу, флотскую печать и наносят исключительный вред делу большевистского воспитания масс». - Из директивы заместителя Наркома ВМФ СССР и Начальника Главного политического управления ВМФ армейского комиссара 2 ранга И.В. Рогова.

Комментарий ФАН

В статье «Что спросить у Ясеня» ее автор Максим Климов ставил вопрос об уместности высоких расходов на атомные подводные ракетоносцы: статья вышла с подзаголовком «Атомные подлодки держат флот на голодном пайке». Впоследствии дискуссия о сбалансированности существующей доктрины российского подводного флота была продолжена в материале ФАН, где мы указали на несколько ошибок в построениях автора, а также в объяснениях самого Климова, приведенных выше.

Тем не менее, за частоколом мелких деталей остался главный вопрос: насколько нынешняя концепция строительства подводного ракетоносного флота России отвечает современным вызовам и угрозам? В данном комментарии мы постараемся посмотреть на вопрос ввода в строй новых российских «Бореев» и «Ясеней» именно под данным углом.

Зачем нужны атомные подводные ракетоносцы?

Для начала дискуссии об атомных подводных лодках целесообразно разделить их по классам. Таковых в отечественной и зарубежной литературе четко выделяют только три: многоцелевые подводные лодки, или подводные лодки с торпедным вооружением (ПЛАТ); стратегические ракетоносцы, или подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ); и подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК).

Функции разных классов подводных лодок принципиально различны. Как следствие, различны и требования к их характеристикам, конструкции и вооружению. Так, многоцелевые подводные лодки предназначены в первую очередь для уничтожения подлодок противника и крупных надводных кораблей — поэтому, кроме скрытности передвижения, требования к ним расширяют в части обеспечения максимальной скорости и маневренности.

В свою очередь, стратегические ракетоносцы — это самые скрытные и тихоходные лодки, поскольку в их задачу входит незаметное выдвижение от баз в район боевого дежурства и обеспечение (в российской ракетно-ядерной доктрине) неотвратимого «удара возмездия» в ответ на нападение на Россию. Отсюда и возникает примат скрытности подводного хода таких лодок.

Таким образом, два первых класса субмарин едва ли не антагонистичны друг другу. В задачи ПЛАТ входит уничтожение ПЛАРБ до момента запуска ими баллистических ракет, а ПЛАРБ всячески пытаются избежать обнаружения и уничтожения противником. Иными словами, ПЛАТ — это, в первую очередь, лодки-«охотники», которые должны гарантированно уничтожить ПЛАРБ.

Третий класс подлодок, подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК), представлен только во флотах России и США и служит для поражения надводных и наземных целей крылатыми ракетами. Российские ПЛАРК предназначены для борьбы с американскими ударными авианосными группами, а американские ПЛАРК используются для достижения стратегических целей неядерными средствами. Например, ударами по наземным целям крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, во флотах обеих держав ПЛАРК взяли на себя оригинальные функции ПЛАТ — борьбу со стратегическими ракетоносцами противника, выступая в роли «охотников» за ПЛАРБ.

Из такого простого анализа уже понятно, что в статье Климова принципиально смешиваются претензии к двум классам подводных лодок. С одной стороны, автор сетует на некие недостатки ракетного вооружения стратегических ракетоносцев (ПЛАРБ) проекта 955 «Борей», что якобы ограничивает пуски ракет «Булава» с ракетоносцев данного проекта. С другой стороны — проговаривает тезис о том, будто проект многоцелевой подлодки (ПЛАРК) проекта 885 «Ясень» недостаточно скрытен и быстроходен. И будто, кроме того, «создание эффективной системы неядерного сдерживания на основе атомоходов проекта 885М находится далеко за пределами экономических возможностей государства».

Разберем эти тезисы в деталях.

Якобы шумный «Борей»

Для начала уточним: прямых претензий в шумности «Бореев» в статье Климова не содержится. «Сомнения» в этой характеристике ПЛАРБ проекта 955 поданы в максимально завуалированной форме — как рассказ о суперуспешном пролете американского самолета «Орион» над районом морских учений Северного флота. Это неудивительно: подлодки проекта «Борей», как и американские многоцелевые ПЛАТ и ПЛАРБ проектов «Сивулф» и «Вирджиния», оснащены малошумными водометными движителями и, в целом, менее шумные, чем ПЛАТ типа «Ясень».

Более высокая шумность российских подводных лодок — известное замечание к российской школе судостроения. Наши подлодки в среднем больше по габаритам, чем американские, создают при движении больше зон турбулентности, а значит и больше шума. Кроме того, на части наших атомных подлодок стоят два винта, которые, конечно, шумят больше, чем американские подлодки, без исключения имеющие один винт или же водометный движитель.

Однако любую лодку обнаруживают не только по звуку. В комплекс средств по обнаружению подлодки входит отслеживание остаточной турбулентности от перемешивания воды винтом, обнаружение акустической сигнатуры кильватерного следа или разницы электрического потенциала между верхней и нижней поверхностями корпуса лодки, магнитодетекция и т. д. Таким образом, можно сказать, что не только шум выдает местоположение лодки, но и масса иных «следов в воде».

Неофициально считается, что американские лодки чуть более тихие и с более эффективной акустикой. Россия же лидирует в средствах обнаружения по магнитному полю и кильватерному следу, а так же очень сильно — по живучести лодок.

Таким образом, в реальном подводном бою американские стратегические ракетоносцы типа «Огайо» отнюдь не будут невидимыми для российских охотники-«Ясеней». В свою очередь, российские «Бореи» имеют немало шансов ускользнуть от американских «Сивулфов» и «Вирджиний», которым надо будет стараться не упустить российскую подлодку из своего поля зрения.

Впрочем, самим Климовым признается: история с «Орионом», как справедливо указало ФАН, относится к 1990-м годам, когда «Бореи» и «Ясени» были лишь проектами в конструкторских бюро, но никак не действующими подлодками Северного флота. В силу чего ни мы, ни кто-либо еще не может сегодня говорить об уверенном перехвате «Бореев» средствами американских лодок-«охотников» или противолодочной авиации. Конструкция «Бореев» во всех существенных известных деталях в плане заметности соответствует новейшим разработкам противника — лодкам проекта «Сивулф».

Стоит учитывать и то, что «Сивулфы» и «Вирджинии» (и, скорее всего, российские «Бореи») вплотную подошли к физическому пределу снижения шумности хода. На сегодняшний день они выше данного предела лишь на 15—20 дБ. Для понимания сути: от условного предела слышимости в 0 дБ на такое расстояние отстоит шумовой фон спальной комнаты или безветренного леса. В то время как обычная тихая «библиотека» отстоит от порога слышимости на 40 дБ. Это выражается и в дороговизне новейших подлодок. Например, одна подлодка проекта «Сивулф» обходится американским налогоплательщикам более чем в 4,3 млрд долларов, в силу чего постройка данной серии была прекращена еще в 2005 году. Всего было построено лишь три таких подлодки, хотя оригинальная серия была рассчитана на 30 субмарин.

Отсюда понятна осторожность конструкторов и проектировщиков в рассуждениях о возможности дальнейшего снижения шумности и заметности ПЛАТ, ПЛАРК и особенно ПЛАРБ. Скажем, США планируют построить замену устаревшему классу «Огайо» — будущую подлодку так называемого 5-го поколения типа «Колумбия» — лишь к 2030 году. В таком случае «Колумбии» смогут заменить предшественников через 50 лет после ввода первой субмарины типа «Огайо» в эксплуатацию!

Примерно такую же позицию имеют российские конструкторы: они считают, что новые типы российских подводных лодок, относящихся к 5-му поколению, также смогут вступить в строй не ранее 2030 года. А до тех пор «Бореи» и «Ясени» — это неизбежная реальность российского подводного флота. И, добавим, не такая уж плохая реальность.

«Булава» не летает?

Второй тезис, изложенный Климовым в виде «непроговариваемого, но очевидного вывода», касался баллистической ракеты для подводных лодок проекта 955 — широкоизвестной «Булавы». Здесь, кроме аргументов вида highly likely, на суд общественности мало что было представлено. Подчеркивалось, что «Александр Невский» и «Владимир Мономах» не производили стрельбы после их перевода на базы Тихоокеанского флота, а «Юрий Долгорукий» и вовсе был презрительно назван «плавучим стендом», не несущим боекомплекта.

В качестве источника новости о «стенде» назван сайт 66.ru, на котором цитируемый Климовым материал был якобы удален как несущий ряд резонансных подробностей «бытового» плана. Тем не менее, другие «бытовые» материалы о «Юрии Долгоруком» вполне можно найти на том же сайте. И в них спокойно отмечается: боекомплект на борту «Долгорукого» присутствует, причем все 16 ракет.

«Не отыскалась разве что панель с контактами для оптических ключей, чтобы запускать с лодки «Синеву» или «Булаву», — этих ракет на борту 16. Интересно, что на «Долгоруком» есть ракетные шахты, из которых стреляют чаще, чем из других. Например, из шестой сделали 5 запусков, а из десятой — ни одного», — вот точная цитата из материала сайта 66.ru.

С какой целью автор статьи в «ВПК» делает однобокие выводы о нелетающей «Булаве» и неукомплектованных «Бореях»? Вопрос открытый.

В части же запусков с Тихоокеанского флота мы можем лишь повторить свою аргументацию из прошлого материала. За последние пять лет «Булаву» запускали уже двенадцать раз — и все запуски этой ракеты признаны успешными. Это неудивительно: «детские болезни роста» это изделие уже прошло.

Отметим, что значительная унификация «Булавы» с хорошо зарекомендовавшим себя наземным «Тополем» позволяет уйти от «проклятия стоимости», которое постоянно довлело над российским подводным флотом и порождало монстров (уникальные инженерные объекты), подобных баллистическим ракетам Р-39 и их меганосителям — подлодкам проекта 941 «Акула».

Стоит сказать, что реальной альтернативы «Булаве», как и в случае раскритикованных Климовым «Бореев» и «Ясеней», нет. Попытки выжать что-либо из монстрообразной (и частично украинской) Р-39 выглядят чистой утопией. В свою очередь, создатели жидкостной «Синевы», КБ им. Макеева, сейчас сосредоточены на совсем другом изделии — новой МБР «Сармат»: они вряд ли потянут еще и создание новой ракеты для ПЛАРБ.

Концепция неядерного сдерживания

Упомянутая в первой части нашего комментария концепция «неядерного сдерживания», которую якобы невозможно осуществить с помощью подлодок проекта 885 «Ясень», — это, в принципе, калька с нынешнего американского прочтения «доктрины канонерок». Последняя реализуется мировыми державами против стран третьего мира в условиях глобального превосходства в вооружениях. Просто теперь, в отличие от канонерских лодок начала ХХ века, в ход идут малошумные подводные лодки типа «Вирджиния», вооруженные крылатыми высокоточными «Томагавками» с обычной, фугасной боевой частью.

Следует понять: реальный конфликт между США и Россией именно в таком варианте исчезающе маловероятен. Слишком уж опасно играться современными «канонерками» возле берегов противника, который может либо вообще ударить первым глобальным ядерным оружием (как это прописано в военной доктрине США), либо ответить ядерным ударом после нападения на страну с применением обычных вооружений (как это сказано в российской военной доктрине).

Отсюда простой вывод: «доктрина канонерок», или, если угодно, «дипломатия томагавков», — это идея о противостоянии с заведомо более слабым, неядерным противником. Поэтому утверждение Климова о том, что «[подлодке] до точки залпа нужно еще дойти. Именно здесь начинаются главные проблемы» — чистой воды спекуляция.

Как показывает ход сирийского конфликта, по такому противнику били не просто ПЛАРК, а даже дизельные подводные лодки и ракетные катера Черноморского флота и Каспийской флотилии. Именно так выглядит реальность неядерного сдерживания: мифическая охота «Вирджиний» и «Ясеней» друг за другом, с тем чтобы запустить «Калибр» или «Томагавк» по территории противника, отношения к ней не имеет.

Резюмируя наши доводы в этой дискуссии, скажем: да, российский подводный атомный флот не лишен своих недостатков. В частности, проект подлодки-«охотника» 4-го поколения, упомянутого «Ясеня», создавался в самое трудное для страны время и вышел во многом переходным, совместив в себе черты как 4-го, так и 3-го поколения. То же самое можно сказать и о ракете «Булава»: ее создание стало, в какой-то степени, чудом, когда из заделов наземного «Тополя» удалось собрать легкую и эффективную твердотопливную ракету для российских ПЛАРБ.

Основная проблема нынешнего российского подводного флота — это не его техническая отсталость а, скорее малочисленность, что прямо противоположно выводам оригинальной статьи Климова.

Тот же проект 885 «Ясень» в виде одноименной лодки начал строиться еще в 1993 году. А первая лодка данного проекта вошла в строй лишь в 2014 году. Итого — 21 год на постройку! Вторая лодка проекта спущена, но до сих пор на испытаниях. Третья и четвертая пока не спущены — на них проведены гидравлические испытания прочного корпуса. Пятая, шестая и седьмая — в постройке, с ориентировочным сроком ввода в строй в 2020 году. Все это, с учетом сложившейся в российском оборонно-промышленном комплексе практики долгостроев, вызывает большие сомнения в реальности предварительно озвученных сроков.

Добавим, что затяжной цикл постройки лодки не только надолго занимает место на стапеле, но и приводит к ее устареванию еще до ввода в строй. Конечно, устаревание лодки всячески стремятся компенсировать текущей модернизацией. Но любое изменение проекта приводит к новой задержке ввода лодки в строй — и в итоге получается порочный круг долгостроев, примером которого является судьба «Ясеня».

Примерно за то же самое время США успели построить и частично разочароваться в трех супердорогих подлодках типа «Сивулф». Осознав, что «Сивулфы» стоят непозволительно много, Штаты спроектировали многоцелевую атомную подлодку «эконом-класса» типа «Вирджиния». В дуэльной ситуации тактико-технические характеристики «Ясеня» вполне сопоставимы с ТТХ «Вирджинии», а то и превосходят их.

Однако с 1998 года, вдобавок к трем «Сивулфам», американцы построили 16 (!) «Вирджиний» — и еще 12 субмарин находятся на различных стадиях постройки. Столь неприятный факт выглядит куда тревожнее, чем сравнение характеристик российских и американских подлодок.

К счастью, российский подводный флот уже пережил самое темное время в своей истории. Рецепт же выхода из кризиса остается все тем же: надо строить флот. Строить хорошо, быстро и много.

Таков комментарий ФАН к статье Максима Климова «Острые проблемные вопросы обороноспособности страны ставить в СМИ необходимо!»