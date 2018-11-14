Полторак посетовал на недостаточное финансирование обороны Украины

Киев, 14 ноября. Финансирование обороны, заложенное в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, недостаточно, заявил глава министерства обороны государства Степан Полторак.

Во время заседания кабмина министр посетовал, что бюджет Украины на следующий год разрабатывался долго и тщательно, однако положения, касающиеся обороны страны, вызывают вопросы.

«По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону — не на безопасность, а на оборону, — является недостаточным», — цитирует Полторака телеканал «112 Украина».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал направить в Совет национальной безопасности и обороны предложения о возможном перераспределении расходов на оборону.

Напомним, в конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что 200 миллиардов гривен, выделенные на оборону страны в 2019 году из бюджета, планируют потратить на закупку современного высокоточного ракетного вооружения, бронетехники, артиллерии, а также боеприпасов и продуктов специальной химии.

По его словам, часть финансирования будет направлена на реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности. Турчинов также пообещал повысить денежное обеспечение военнослужащих.