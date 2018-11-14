Неофициальный «посол» Крыма может появиться в Брюсселе

Симферополь, 14 ноября. Крымские власти рассматривают возможность назначение в Брюсселе специального человека, который будет представлять республику на общественных началах. Об этом в среду заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Советом министров Крыма прорабатывается вопрос о назначении представителя Республики Крым в Брюсселе на общественных началах», — отметил он.

По словам Мурадова, «посол» будет выполнять разные поручения и представлять интересы Крыма. В настоящий момент Симферополь ищет возможных кандидатов на этот пост, передает РИА Новости.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.