В Сети появились фото нового внедорожника Ford Bronco

Москва, 14 ноября. Американская автомобилестроительная компания Ford анонсировала выход нового кроссовера, который продолжит серию легендарного внедорожника Ford Bronco.

Изображения новой версии Bronco были продемонстрированы на встрече руководства компании с дилерами в Лас-Вегасе, после чего фото нового внедорожника были опубликованы в Сети. По предварительным данным, Bronco станет компактным кроссовером, который сохранит рамную конструкцию и полный привод. Внедорожник будет создан на платформе пикапа Ranger.

Предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач. Новый кроссовер появится в продаже в 2020 году. Стоит отметить, что Ford Bronco выпускался с 1966 по 1996 годы в пяти поколениях.