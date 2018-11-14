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Возвращение легенды: рыбный порт возобновил работу в Керчи после 10 лет простоя

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Возвращение легенды: рыбный порт возобновил работу в Керчи после 10 лет простоя

Керчь, 14 ноября. Керченский рыбный порт после простоя, который продлился в течение десяти лет, возобновил прием рыбы. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Возвращение легенды. В Керченском рыбном порту снова появилась рыба!» — написал он в Facebook.

По словам Волкова, предприятие заключило контракт на прием свежевыловленной в Черном море рыбы. Как отметил гендиректор, судно скандинавской постройки будет заходить в порт каждую неделю, в дальнейшем ожидается постановка в работу второго судна.

«Надеемся, что лов всегда будет удачным, а значит и доходы у порта будут, и свежая черноморская рыба — на столах россиян», — говорится в сообщении.

В порт уже доставили две партии рыбы, а ежемесячно предприятие планирует принимать до тысячи тонн, передает ForPost.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения.

Автор: Екатерина Кухарева
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