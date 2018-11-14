«Настоящий герой»: Джемилев получил от Порошенко орден за «возвращение Крыма»

Киев, 14 ноября. Украинский президент Петр Порошенко вручил депутату Верховной рады, главе запрещенного в России Меджлиса1 крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву «Орден Свободы», говорится на официальном сайте президента страны.

Украинский президент вручил Джемилеву награду в знак «признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политзаключенных».

По словам Порошенко, Джемилев — «настоящий герой крымско-татарского и украинского народа», который внес неоценимый вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы.

Примечательно, что новость о присуждении Джемилеву «Ордена Свободы» есть только на украинской версии сайта, на русской и английской версиях этого материала вовсе нет.

Напомним, Джемилев был противником крымского референдума о воссоединении полуострова с Россией. Он заявил о поддержке территориальной целостности Украины и стал одним из инициаторов экономической блокады Крыма со стороны Украины после воссоединения полуострова с Россией. Два года назад Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева по статьям, связанных с терроризмом и подрывом основ госбезопасности РФ. Украинский депутат был объявлен в федеральный розыск.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев решение крымчан не признает и считает полуостров «своим». В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а жители проголосовали демократическим путем. Президент России заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

1 Организация запрещена на территории РФ.