Обзор деятельности «Фонда Сороса»

Название:

Институт «Открытое общество» (Open Society Institute, OSI), также часто используется название просто «Фонд Сороса».

Дата и инициатива основания:

Фонд Сороса был основан в 1984 году американским бизнесменом Джорджем Соросом, организация «Открытое общество» была зарегистрирована в России в 1995 году. Цель создания – борьба за «открытое общество» (термин философа Карла Поппера).

Подчинение:

Спонсором и руководителем является американский миллиардер Джордж Сорос.

Декларируемые цели:

Поддержка людей и организации по всему миру, в их борьбе за свободу самовыражения, прозрачность, ответственные правительства и за общества, которые способствуют справедливости и равенству.

Сотрудничество в США:

- Центрально-Европейский университет;

- Институт управления Восток/Запад;

- спецслужбы США;

В мире действуют 23 национальных и региональных фондов Сороса.

Сотрудничество в России:

- партия «Яблоко»;

- фонд «Культурная инициатива»;

- фонд «Содействие»;

- фонд «Право матери»;

- «Мемориал»;

- «Агора»;

- «Общественный вердикт»;

- Сахаровский центр;

- Комитет против пыток;

- фонд Дмитрия Лихачёва,

- фонд «Пушкинская библиотека»;

- «Про Арте»;

Подрывная деятельность:

- спонсирование чеченского терроризма и эмигрировавших боевиков;

- пропаганда стереотипов о России, сформированных в нацистской Германии через спонсирование библиотечной литературы особого рода;

- искажение отечественной истории;

- спонсирование «цветных революций» и геополитических врагов России, в частности – грузинских и украинских националистов, через свои фонды (украинский фонд Сороса «Возрождение», грузинская организация «Кмара»);

- организация «утечки мозгов» путём подкупа российских учёных и интеллектуалов;

- спонсирование антигосударственной деятельности организаций-иностранных агентов в России;



В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность соросовских организаций на территории РФ нежелательной.