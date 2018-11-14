Обзор деятельности «Фонда Сороса»
Название:
Институт «Открытое общество» (Open Society Institute, OSI), также часто используется название просто «Фонд Сороса».
Дата и инициатива основания:
Фонд Сороса был основан в 1984 году американским бизнесменом Джорджем Соросом, организация «Открытое общество» была зарегистрирована в России в 1995 году. Цель создания – борьба за «открытое общество» (термин философа Карла Поппера).
Подчинение:
Спонсором и руководителем является американский миллиардер Джордж Сорос.
Декларируемые цели:
Поддержка людей и организации по всему миру, в их борьбе за свободу самовыражения, прозрачность, ответственные правительства и за общества, которые способствуют справедливости и равенству.
Сотрудничество в США:
- Центрально-Европейский университет;
- Институт управления Восток/Запад;
- спецслужбы США;
В мире действуют 23 национальных и региональных фондов Сороса.
Сотрудничество в России:
- партия «Яблоко»;
- фонд «Культурная инициатива»;
- фонд «Содействие»;
- фонд «Право матери»;
- «Мемориал»;
- «Агора»;
- «Общественный вердикт»;
- Сахаровский центр;
- Комитет против пыток;
- фонд Дмитрия Лихачёва,
- фонд «Пушкинская библиотека»;
- «Про Арте»;
Подрывная деятельность:
- спонсирование чеченского терроризма и эмигрировавших боевиков;
- пропаганда стереотипов о России, сформированных в нацистской Германии через спонсирование библиотечной литературы особого рода;
- искажение отечественной истории;
- спонсирование «цветных революций» и геополитических врагов России, в частности – грузинских и украинских националистов, через свои фонды (украинский фонд Сороса «Возрождение», грузинская организация «Кмара»);
- организация «утечки мозгов» путём подкупа российских учёных и интеллектуалов;
- спонсирование антигосударственной деятельности организаций-иностранных агентов в России;
В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность соросовских организаций на территории РФ нежелательной.