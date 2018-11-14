Его не забывали: священник рассказал подробности смерти старейшего артиста Юртайкина

В Подмосковье скончался один из старейших российских артистов Сергей Юртайкин, который всего месяц назад отметил 91-й день рождения. О причинах смерти Юртайкина рассказал его племянник — священник отец Макарий (Михаил Юртайкин), у которого артист жил последнее время.

«Он жил у меня в Подмосковье, в поселке Снегири, — рассказал священник. — В конце августа у него случился инсульт. А так-то до 91 года дожил — 18 октября отметили. До 90 лет он был в адекватном состоянии, хоть и слабенький, но еще хорошо держался. А потом все хуже и хуже, и в конце августа — инсульт. После этого он уже лежал без движения в коматозном состоянии, а сегодня в первом часу ночи скончался».

По словам отца Макария, Сергей Юртайкин в эти годы уже не снимался. Последний раз Юртайкин появился на экране в 2004 году — в эпизодической роли в фильме «Чудеса в Решетове».

Священник отмечает, что коллеги не забывали старейшего российского артиста: о нем заботились и Гильдия киноактеров, и Союз кинематографистов, и Союз театральных деятелей.

«Они проявляли внимание, помогали и продуктами, и деньгами, были подарки к праздникам, так что его не забывали, всегда старались помочь», — подчеркнул племянник актера.

Отец Макарий рассказал, что у Сергея Юртайкина остались сыновья, племянники и племянницы.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии (ныне — это Республика Мордовия). С детства много читал, мечтал пойти в артисты.

Мечта исполнилась: в 1949 году Юртайкин окончил мордовскую студию ГИТИСа, а в 1953 году — знаменитую актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе в Москве. После окончания ВГИКа молодой артист поступил в Театр-студию киноактера, где и прослужил до 1990 года.

Сергей Юртайкин много снимался в кино, он был мастером эпизода. Среди его работ — участие в таких картинах, как «Первый эшелон», «Верные друзья», «Тихий Дон», «За нами Москва», «Руслан и Людмила», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Восхождение», «Любовь Яровая», «Трактир на Пятницкой», «Человек-невидимка», сериалы «Дальнобойщики», «Марш Турецкого» и многие другие.

Помимо актерской работы Сергей Юртайкин много занимался общественной деятельностью. О месте прощания с артистом сообщат позднее.