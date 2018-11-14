Названа цена Xiaomi Mi 8 Pro в России

Москва, 14 ноября. Новый смартфон китайской компании Xiaomi Mi 8 Pro на российском рынке будет продаваться за 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в среду на закрытой презентации гаджета.

Новинка должна поступить в продажу 23 ноября. Необычный смартфон с прозрачной задней панелью будет продаваться в розничных фирменных магазинах, а также онлайн на сайте бренда и на торговой площадке TMall. Официально заявленная цена устройства – 39 990 рублей, передает телеканал «360».

Xiaomi Mi 8 Pro оснащен двухчастотным GPS, чувствительной к нажатию технологией распознавания отпечатков пальцев, а разблокировать телефон можно будет по 3D-образу лица пользователя. Встроенная память гаджета составляет 128 Гб, оперативная — 8 Гб.

Ранее в Китае провели эксперимент над смартфоном Xiaomi Mi Mix 3. Устройство побило собственный рекорд, выдержав 350 тысяч раскрытий.