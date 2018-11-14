МИД РФ приветствует прекращение огня в секторе Газа

Москва, 14 ноября. МИД РФ с удовлетворением воспринимает ситуацию в секторе Газа, где Израиль и Палестина прекратили вести огонь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 г. вооруженная конфронтация между израильтянами и палестинцами», — подчеркнули МИД РФ.

Напомним, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что во вторник, 13 ноября, с территории сектора Газа было выпущено 450 ракет. В ответ ЦАХАЛ выпустил 160 ракет по целям в Палестине.

По сообщениям местных СМИ, в результате конфликта погибли девять человек: восемь с палестинской стороны, один — с израильской. Также были ранены 56 израильтян и 35 палестинцев.

Совет безопасности ООН провел срочное заседание по ситуации в секторе Газа.