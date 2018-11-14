Бить второклассника на глазах у взрослого обидчика: в РФ прокомментировали санкции против ее портов в Азове

Парламентарии Украины, Литвы и Польши призвали страны ЕС и G7 ввести санкции в отношении российских портов в Азовском море из-за их сотрудничества с морскими портами Крыма. Этот призыв обсуждали сегодня в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Как заявил украинский политолог Сергей Запорожский, России есть чего опасаться.

«Вы рассчитывали, что после того, как мир и Европа проглотили Грузию в 2008 году, с Крымом и Украиной будет то же самое? Вы ошиблись! Вам как слабой стране придется реагировать [на санкции ЕС]», — сказал украинец.

Ведущий программы Анатолий Кузичев уточнил, что речь идет о возможном введении санкций против портов Азов, Ейск, Кавказ, Ростов-на-Дону, Таганрог и Темрюк.

«Трое отважных обратились к международному сообществу с просьбой срочно ввести санкции против России. Сами-то не могут», — отметил Кузичев.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в свою очередь заметил, что с таким же успехом можно было бы призывать ввести санкции против портов на внутренних водах России, на той же Волге, например, — настолько абсурдна эта ситуация, по его мнению.

«Все, что делает Украина, называется — погрози чужим хозяйством. Это ваш максимум. С чего вы решили, что это колебание воздуха будет услышано?» — обратился к Запорожскому Синельников-Оришак.

На это украинский политолог ответил, что «Россия будет сидеть там, где ей указали», чем вызвал волну возмущения в студии.

Высказался по поводу санкций в отношении российских портов на Азове и журналист из Польши Зыгмунт Дзенцеловский. Он заявил, что Россия нервничает, потому что санкции, которые уже были введены, оказались для нее «неприятными».

«Скажите, а у Польши есть интересы в Азовском море?» — поинтересовался у поляка Анатолий Кузичев.

Дзенцеловский ответил: Польша хочет, чтобы Россия приостановила свою «агрессивную политику».

Тогда Анатолий Кузичев заявил, что для поляков и литовцев было бы логичнее вводить санкции против российских морских портов в Балтике, где у них действительно есть интересы, в отличие от Азовского моря.

«Но почему Польша не занимается Балтикой, а раскрывает рот относительно Азова?» — изумился российский телеведущий.

На это гость из Польши дал неожиданный ответ.

«Потому что Азов — это Балтика. Черное море — это Балтика. Вас нужно там приостановить, чтобы в другом месте вы не делали те вещи, которые нам пойдут во вред», — сказал Зыгмунт Дзенцеловский.

Анатолий Кузичев подвел черту под этим разговором.