Главный внештатный психиатр Москвы объяснил, почему из больниц исчез жизненно важный препарат «Акинетон»

Немецкий препарат «Акинетон» для помощи пациентам с диагнозом «шизофрения» и «болезнь Паркинсона», входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), перестал поставляться в российские больницы. По информации СМИ, лекарство не поставляется из-за того, что ФАС России отказалась регистрировать заявленную производителем цену на него. Врачи направили обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой вернуть препарат на российский рынок.



Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил отсутствие «Акинетона» в лечебных учреждениях и пояснил причины возникших перебоев с поставками.

«Сложившаяся ситуация такова, что производитель установил цену во много раз выше — в 7-8 раз, чем в среднем в Европе. Это неприемлемо, поэтому здесь нужно находить какой-то компромисс между производителями ФАС и нашими пациентами», — рассказал Георгий Костюк в интервью ФАН.

По словам медика, препарат не поставляется в российские больницы уже несколько месяцев и заменяется аналогичными лекарствами.

«Есть препараты аналогичного действия, но это лекарство выгодно отличается от других, и оно необходимо пациентам. Этот препарат для некоторых пациентов является более удобным, особенно для подростков и пожилых людей. Он более мягкий, легче переносится», — объяснил главный психиатр столицы.

Георгий Костюк добавил, что «Акинетон» является обязательным сопровождающим лекарством при назначении больным шизофренией и болезнью Паркинсона так называемых антипсихотиков.

«Эти антипсихотики имеют очень серьезные побочные эффекты, которые снимаются как раз назначением «Акинетона», — отметил врач.

Георгий Костюк также предположил, что резкого скачка цены производителя на «Акинетон» не было, запрет на его продажу связан с проведением исследования ФАС, которое выявило значительное отличие стоимости препарата в России со средними показателями по Европе.

В самом ведомстве и министерстве здравоохранения РФ пока никак не комментируют эту тему.