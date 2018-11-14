«А за коммуналку платить не способны»: Гройсмана осудили за желание увеличить расходы на оборону

Кабинет министров Украины заинтересован в увеличении средств, выделяемых на нужды оборонного комплекса страны. О том, что в 2019 году необходимо повысить расходы на этот сектор, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на заседании правительства.

Кабмин обратился с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны.

«Направить предложение от правительства [по увеличению финансирования сектора обороны] в Совет национальной безопасности и обороны», — заявил украинский премьер.

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предполагает 5,3% ВВП, что равняется примерно семи с половиной миллиардам долларов.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак во время заседания правительства отметил, что «финансовые ресурсы, которые предусмотрены на оборону в бюджете на будущий год, недостаточны», поэтому нужно их значительно повысить.

Для сравнения, в украинский бюджет текущего года расходы в секторе обороны и безопасности заложены на уровне 5% ВВП или же пяти миллиардов восьмисот миллионов долларов.

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал действия властей, заметив, что политики в Киеве оторваны от реальности и не хотят решать актуальные проблемы социальной сферы и ЖКХ.

Желание властей увеличить расходы на оборону смутило эксперта прежде всего тем, что непонятно, от кого они намерены обороняться.

«Непонятно, от кого украинские власти собираются обороняться, если они хотят решать проблему военным путем и штурмовать Донбасс. Затея бессмысленная. Причем это понятно даже тем, кто сидит в верховном руководстве, — с недоумением восклицает политолог. — Это просто хороший повод выделить деньги из бюджета, которые потом пойдут по карманам тех, кто находится у власти, у того же [президента Украины Петра] Порошенко есть оборонные предприятия, где удачно поглощаются выделенные на военные нужды средства».

На Украине сейчас остро стоит энергетическая проблема: в некоторых областях страны отсутствует отопление.

В Кривом Роге начался так называемый «газовый бунт». Местные жители начали жечь покрышки у офиса газораспределительной компании «Криворожгаз», требуя тепла. В Черкасской области без отопления остались 11 школ и 12 детских садов. Все это связано с отказом «Нафтогаза» предоставлять отопление из-за больших долгов.

«Есть более актуальные проблемы: необходимо обеспечивать теплом города Украины, зима начинается, а инфраструктура находится в очень печальном состоянии. Можно ждать различных прорывов труб и потери электроснабжения, что уже бывало неоднократно. Но так как для социальной инфраструктуры ничего не делалось в течение пяти лет, то ситуация будет еще хуже, чем в предыдущие годы. Действующее правительство предпочитает пилить бюджет под видом военных расходов. Эта инициатива будет подшита к делу по уже имеющимся преступлениям нынешней власти», — рассказал политолог.

По словам собеседника ФАН, власти Украины даже приняли законопроект, приводящий к плачевному финансовому состоянию государства и невозможности расплатиться по счетам.