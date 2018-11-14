Задержанный в США журналист Александр Малькевич рассказал о страхах властей США. ФАН-ТВ

В Москве прошел брифинг главного редактора USA Really Александра Малькевича. Журналист находился в США в рабочей командировке и был задержан сотрудниками ФБР 9 ноября в аэропорту Вашингтона. Несколько часов журналисту задавали вопросы на тему причины его визита в страну и российского вмешательства в выборы в США.

«Впервые подобная история приключилась с иностранными журналистами на территории Соединенных Штатов, в отношении российских тоже. Первый вопиющий случай, без переводчика, без представителей консульской службы — посольства, при этом никакого предложения связаться с дипломатическими службами тоже не было сделано», – говорит Александр Малькевич, главный редактор USA Really.

После допроса Александру Малькевичу вручили уведомление о необходимости регистрации USA Really в качестве иностранного агента, главным редактором которого он является, но конкретных обвинений предъявлено так и не было.

«USA Really и я персонально тоже зарегистрировались, для того, чтобы создать пространство выжженной земли вокруг людей, которые пытаются говорить то, что неудобно американской элите. Это задержание показывает отношение властей США к независимым СМИ, которые в их стране работают, как враги. Если сейчас включить американские традиционные телеканалы, и слова про Советский Союз поменять на Россию, а коммунистов понятно на что, то все остальное тоже самое» – рассказывает Александр Малькевич, главный редактор USA Really.

Александр Малькевич знает США изнутри, только за этот год он побывал там четыре раза. Он с уверенностью говорит, что американские власти не готовы к объективной и честной журналистике. Если USA Really зарегистрируется, как иностранный агент, то американские граждане, обратившиеся за информацией в издание, могут быть арестованы. Уведомлением о необходимости регистрации USA Really в качестве иностранного агента американские власти блокируют доступ к получению информации из первых уст. Из- за боязни попасть под арест после общения с иностранным агентом, никто на контакт идти не будет. Такой расклад событий доказывает, что американские власти не хотят, чтобы о настоящей ситуации в стране знали за ее пределами. Ну а главным врагом, по стандарту, является Россия. В последнее время такие задержания российских деятелей в США набирают оборот.