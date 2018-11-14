Иркутская полиция рассказала подробности расследования «дела гермафродита»

Иркутск, 14 ноября. Иркутские полицейские прокомментировали сообщения об обвинениях в их адрес со стороны женщины-гермафродита Евгении А. По ее словам, правоохранители сломали ей жизнь, слив в Сеть видео допроса, после этого от нее отвернулись родственники и друзья, а в родной деревне устроили травлю.

О насильственном «каминг-ауте» Евгения ранее рассказала в интервью Федеральному агентству новостей. После этого в иркутском главке представили свою версию произошедшего.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в настоящее правоохранители расследуют дело о краже мобильного телефона, в которой подозревается 35-летний мужчина, выдающий себя за женщину.

Об исчезновении гаджета полицейским сообщил местный житель 25 сентября. По словам потерпевшего, накануне вечером он познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной, назначил ей свидание, и для этого даже снял целую квартиру.

На свидании они активно пили алкоголь, и, как признался мужчина, он внезапно заснул, а проснувшись, не обнаружил рядом ни женщины, ни своего мобильника. Оперативникам по горячим следам удалось быстро задержать подозреваемую, ее доставили в отдел полиции.

«При выяснении ее личности и установочных данных оказалось, что по документам она является мужчиной, однако представляется окружающим именем женщины, носит соответствующую одежду, прическу, макияж», — уточнили в полиции.

Кроме того, было установлено, что 35-летний подозреваемый имеет судимости за кражи, причинение телесных повреждений средней тяжести и оскорбление представителя власти.

Правоохранители не исключили, что этот злоумышленник мог систематически совершать подобные преступления, «а несоответствие анкетных данных с фактической внешностью использовать в качестве своего профессионального криминального почерка».

В частности, в настоящее время сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый может быть причастен к еще одной краже мобильного телефона летом этого года.

«Обнаруженные на месте происшествия отпечатки пальцев принадлежали мужчине, тогда как очевидцы указывали, что преступление могла совершить именно женщина», — пояснили в ГУ МВД, не исключив, что речь может идти об одном и том же человеке.

Сейчас эти данные проверяются. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.