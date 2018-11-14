«Бунт замерзающих» дошел до Одессы: местные жители присоединились к «отопительным» протестам

Одесса, 14 ноября. Жители поселка Крыжановка, расположенного в 14 километрах от Одессы, перекрыли одну из улиц в знак протеста. Недовольство местных жителей вызвано отсутствием тепла в их домах и квартирах.

Видео акции на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Колодяжный. По его словам, жильцы комплекса «Европейский» в этом отопительном сезоне с теплом в своих квартирах еще не встречались. Около 500 квартир находятся без теплоснабжения.

По словам автора видеозаписи, участники акции протеста на протяжении полутора часов ходят по пешеходному переходу рядом с местным рынком. Так они пытаются привлечь внимание городских и региональных властей к проблеме. Колодяжный заявил, что застройщик жилого комплекса отказывается включать отопление в домах.

Напомним, с проблемами в отопительном сезоне этой осенью столкнулись несколько городов Украины. Ранее сообщалось, что жители Киева также вышли на улицы высказать свое недовольство. До этого жители Кривого Рога подняли «газовый бунт»: они жгли покрышки у здания компании «Криворожгаз». Позже котельные города возобновили свою работу.