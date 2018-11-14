Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Бунт замерзающих» дошел до Одессы: местные жители присоединились к «отопительным» протестам

77
0 Оставить комментарий

«Бунт замерзающих» дошел до Одессы: местные жители присоединились к «отопительным» протестам

Одесса, 14 ноября. Жители поселка Крыжановка, расположенного в 14 километрах от Одессы, перекрыли одну из улиц в знак протеста. Недовольство местных жителей вызвано отсутствием тепла в их домах и квартирах.

Видео акции на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Колодяжный. По его словам, жильцы комплекса «Европейский» в этом отопительном сезоне с теплом в своих квартирах еще не встречались. Около 500 квартир находятся без теплоснабжения.

По словам автора видеозаписи, участники акции протеста на протяжении полутора часов ходят по пешеходному переходу рядом с местным рынком. Так они пытаются привлечь внимание городских и региональных властей к проблеме. Колодяжный заявил, что застройщик жилого комплекса отказывается включать отопление в домах.

Напомним, с проблемами в отопительном сезоне этой осенью столкнулись несколько городов Украины. Ранее сообщалось, что жители Киева также вышли на улицы высказать свое недовольство. До этого жители Кривого Рога подняли «газовый бунт»: они жгли покрышки у здания компании «Криворожгаз». Позже котельные города возобновили свою работу.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.