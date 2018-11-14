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Пилоты сняли на видео посадку самолета при страшной грозе в Испании

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Пилоты сняли на видео посадку самолета при страшной грозе в Испании

Пальма-де-Майорка, 14 ноября.  В Сети появилась видео посадки пассажирского самолета в сильную грозу.

Инцидент с воздушным судном Boeing-737 произошел в аэропорту Пальмы-де-Майорки. Лайнер попал в сильную турбулентность. На записи видно, как стекло кабины пилотов залито ливнем и на нем практические ничего не видно.

Порывы ветра достигали 17,7 метров в секунду. Пилоты смогли мягко посадить лайнер благодаря своему профессионализму, а также системе, которая помогла скорректировать курс воздушного судна.

Автор: Денис Коробейников
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