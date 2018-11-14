Украина похожа на самолет, управляемый стюардессой: в Киеве признали срыв отопительного сезона

Киев, 14 ноября. Срыв отопительного сезона на Украине свидетельствует об уровне несостоятельности действующей власти и ее непрофессионализме, признал глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко.

По его словам, своевременная подача отопления во все времена являлась приоритетным вопросом для властей, который стоял на особом контроле. Однако на данный момент политики и представители «Нафтогаза Украины» лишь «прикрываются красивыми презентациями и показушной информацией о якобы миллиардных доходах» в то время, как украинцы вынуждены обращаться к власти за субсидиями.

«То, что происходит сейчас – это коллапс всей системы власти», — указал Николаенко.

Лидер партии обратил внимание на то, что к сегодняшнему дню заложенность украинцев по оплате услуг ЖКХ превысила отметку в 38 миллиардов гривен. При этом крупные украинские города остались без отопления в преддверии зимы.

«Сегодня страна похожа на самолет, управляемый стюардессой, которая в лучшем случае когда-то только видела, как кто-то это делает профессионально», — заключил Николаенко в эфире украинского телеканала «Наш».

На Украине, по мнению экспертов, сложилась близкая к катастрофе ситуация из-за отсутствия тепла в домах граждан, которые стали протестовать против такой несправедливости.

12 ноября жители Кривого Рога, в том числе «ветераны АТО», устроили протест возле регионального подразделения «Нафтогаза Украины», пишет «Известия». Жители города впоследствии ворвались в котельные, сорвали пломбы и самовольно запустили оборудование, отключенное из-за долгов. Кроме того, неизвестные люди в балаклавах разбили стекла и порезали шины автомобилей «Криворожгаза», а сам офис газовщиков отключили от воды.

В среду десятки жителей Киева вышли протестовать в центр украинской столицы на бульвар Леси Украинки, блокировав движение транспорта. Мерзнущие без отопления горожане высказали свое недовольство властям города.