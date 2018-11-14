Вторую терракотовую армию обнаружили в Китае

Пекин, 14 ноября. Археологи в Китае обнаружили вторую терракотовую армию. Это оказалась миниатюрная версия первой находки.

По подсчетам ученых, новой терракотовой армии около 2100 лет. Ученые добавили, что коллекция включает в себя фигурки пехотинцев, кавалерии, колесниц, а также сторожевых башен высотой 140 сантиметров.

На юге места раскопок были обнаружены колесницы, в центре — 300 пехотинцев, а на севере — павильон с фигурками музыкантов. Специалисты высказали предположение, что рядом с артефактами был захоронен знатный человек. Это мог быть монарх или приближенный к нему чиновник.

Археологи также допустили, что в этом месте мог быть погребен сын китайского императора У-ди Лю Хун. Он правил в 141–87 годах до нашей эры и умер, не оставив наследников. Сама гробница сына императора, вероятно, была уничтожена при строительстве железной дороги в 60–70-х годах XX века.

Обнаруженная в марте 1974 года терракотовая армия представляет собой захоронение более восьми тысяч терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей в полный рост у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане.