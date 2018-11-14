Российские суперкомпьютеры спасают мир: эксперт рассказал о создании оружия будущего

Москва, 14 ноября. Российские специалисты работают над суперкомпьютерами, которые будут заниматься созданием оружия будущего, заявил военный историк и эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что разрабатываемый суперкомпьютер не первый в России. Кроме того, этими разработками успешно занимались в СССР. Самый известный образец суперкомпьютера находится в МГУ.

Эта техника способна выполнять самые разные задачи. Эксперты отмечают, что она в некотором роде даже «спасает мир». Так, российские суперкомпьютеры занимаются спасением экологии планеты от последствий атомных взрывов. Именно с их появлением стал возможен отказ от проверки ядерных боеприпасов под землей.

«Теперь суперкомпьютеры используют для того, чтобы проверить, как будет действовать ядерный боеприпас новой конструкции, без проведения реального подземного испытания, то есть ядерного взрыва, — приводит слова военного эксперта «Царьград». — Ядерные испытания на воде, в атмосфере и космосе были запрещены уже давно».

Кнутов также обратил внимание на важную роль проекта, над которым работают специалисты концерна «Калашников» вместе с целым рядом исследовательских центров и научно-промышленных объединений. Он добавил, что техника будет создавать оружие будущего.

«Ракетно-космическое оружие без суперкомпьютера сделать невозможно, — констатировал он. — То гиперзвуковое оружие, которое у нас появилось, — там также все расчеты надо было делать с использованием такой техники».

Историк отметил, что в России в настоящее время существует несколько суперкомпьютеров, однако их количество меньше, чем у США.