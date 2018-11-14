Администрация Порошенко не смогла найти копию соглашения с Константинопольским патриархом

Киев, 14 ноября. Администрация президента Украины не смогла предоставить журналистам копию соглашения между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом сообщает информационное агентство «Украинское новости».

Агентство направило запрос в администрацию президента Украины с просьбой предоставить копию соглашения о сотрудничестве, которое подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей 3 ноября.

Чиновники администрации президента Украины сообщили журналистам, что для предоставления информации им необходима отсрочка от пяти до 20 рабочих дней. Чиновники сослались на закон «О доступе к публичной информации». При этом в тексте закона отмечается, что отсрочка необходима в том случае, если запрашиваемая информация имеет большой объем, или требуется дополнительное время для ее поиска. В администрации президента Украины не уточнили, какая именно из двух предусмотренных законом причин стала основанием для отсрочки.

Напомним, на территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой в составе Русской православной церкви. Кроме того, на Украине есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

В середине октября синод Константинопольской православной церкви принял незаконное решение об отмене указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. При этом Константинополь заявил о начале процесса предоставления автокефалии для неканонической украинской церкви.

В свою очередь синод Русской православной церкви осудил действия Константинопольского патриархата. В РПЦ назвали расколом предоставление автокефалии Киеву, а также заявили о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом.