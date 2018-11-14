Украинский «блицкриг» закончится в Киеве: Жириновский предложил автору идеи посоветоваться с ФРГ

Москва, 14 ноября. Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол призвал украинские власти провести блицкриг и завоевать Москву.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Черноволу посоветоваться с ФРГ, которая уже имеет опыт осуществления плана «блицкриг» в России. Жириновский напомнил, что даже у Германии, которая была одной из самых промышленно развитых стран в мире и которая к началу войны с СССР успела захватить половину Европы, блицкрига не вышло. Все закончилось не в Москве, как планировали немцы, а в Берлине.

«Думаю, в случае Украины подобная попытка закончится также — в Киеве, а не в Москве, но уйдет на этом гораздо меньше времени. Не 4 года, а пару недель максимум», — пишет политик в своем Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с Федеральным агентством новостей. Он напомнил, что российская армия трижды приходила в Берлин, но если Украина не учится на своих ошибках, ей придется учиться на чужих.



Ранее Черновол призвал украинские власти осуществить блицкриг и захватить российскую столицы. Это стало реакцией на проведение выборов в Донбассе.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выбора в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.