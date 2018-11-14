Австрия не станет высылать российских дипломатов из-за шпионского скандала

Вена, 14 ноября. Австрия не станет высылать из страны российских дипломатов из-за так называемого шпионского скандала, заявил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», — сказал он.

Курц добавил, что Вена высказала свою позицию российским коллегам и оповестила европейских партнеров. Он отметил, что отношения с Москвой постоянно обсуждаются на европейском уровне.

Власти Австрии обвинили в якобы имевшем место «шпионаже» в пользу России 70-летнего экс-полковника вооруженных сил страны. При этом никаких доказательств подобного рода обвинений Вена не привела.

Москва в связи с так называемым шпионским скандалом выразила протест и вручила соответствующую ноту послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру. МИД РФ обратил внимание, что австрийская сторона растиражировала фэйковую информацию в СМИ вместо того, чтобы обсуждать имеющиеся подозрения с российскими коллегами.

Ранее суд в Австрии не стал арестовывать полковника в отставке, которого Вена голословно обвинила в шпионаже.