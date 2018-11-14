«Хочешь, я убью соседей, что мешают спать»: почему в России не действует «закон о тишине»

В октябре 2018 года в Волгограде громкая музыка стала причиной трагедии: житель города застрелил своего соседа из пневматического ружья за нарушение ночной тишины. Такие случаи нет-нет да происходят в России. На память приходит московский инцидент, когда в 2016 году пожилой москвич убил девушку, рекламировавшую джинсы при помощи громкоговорителя.

Кто должен охранять покой граждан? Существует ли в нашей стране наказание за нарушение тишины по ночам? Федеральное агентство новостей начинает серию материалов, посвященных «громкой» теме.

Штраф — до ста тысяч

Еще в 2017 году председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение коллег законопроект, в котором предложил решить проблему ночного шума раз и навсегда.

«Наш законопроект внесен в Госдуму с тем, чтобы в Административном кодексе появилась статья, которая предусматривает ответственность за нарушение допустимого уровня шума, — рассказал ФАН инициатор законопроекта. — Тогда органы внутренних дел имели бы возможность привлекать к ответственности нарушителей».

В своей инициативе депутаты предложили установить административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. При этом ночью предлагается считать время с 22 до 6 часов. Штрафы для физических и юридических лиц, по предложению разработчиков законопроекта, достигают 100 тысяч рублей.

«Учитывая значимость единообразного исполнения федерального закона на всей территории Российской Федерации, предлагается полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях по указанному составу наделить должностных лиц органов внутренних дел — полиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там же указывается, что законопроекты о введении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время неоднократно обсуждались в Госдуме, но отвергались под различными предлогами.

«В декабре 2016 года Государственной думой, к сожалению, не была поддержана законодательная инициатива Еврейской автономной области о введении такой ответственности, — говорится в документе. — Тем не менее, указанная проблема требует безотлагательного решения именно на федеральном уровне, несмотря на то, что во многих региональных кодексах об административных правонарушениях установлена указанная ответственность».

По ночам полиция не работает?

В действующих региональных законах, действительно, такие нормы есть. Правда, они разные, но это еще полбеды. Проблема в том, что, по современному законодательству, за соблюдением этих норм должны следить местные власти, а не полиция.

Дело в том, что в течение многих лет до принятия федерального закона «О полиции» нарушение тишины считалось правонарушением. Пресечением таких действий занимались сотрудники милиции общественной безопасности. Именно они выезжали на места происшествий, составляли протоколы об административных правонарушениях, передавали их в мировой суд.

Такое право им предоставлял закон Российской Федерации «О милиции».

«В своей деятельности милиция подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации, а милиция общественной безопасности — также соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации», — гласила норма закона.

В 2011 году был принят федеральный закон «О полиции». В соответствии с ним, полиция, в том числе в регионах, стала считаться частью единой системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. А следить за тишиной в ночное время предлагалось специальным административным комиссиям, которые, конечно, не обладали нужными для этого навыками. Да и не работают такие комиссии круглосуточно.

«В Москве этот закон тоже есть, администрировать может инспекция — уполномоченная структура правительства Москвы. Но в ночное время она не работает, — рассказывает Ярослав Нилов. — Я туда лично обращался, когда жители приходили ко мне с подобными жалобами. Мне отвечали: да, выезжали, замеряли, признавали нарушения. Но это все длится месяцами! Иногда организации сознательно идут на то, чтобы их штрафовали: они ведь выполняют план», — говорит депутат.

Вернуть все на свои места

Законопроект, внесенный в Госдуму, еще не прошел первое чтение и тоже «завис». К рассмотрению предложения депутаты не могут вернуться уже почти год.

«Этот законопроект рассматривал профильный комитет (по государственному строительству и законодательству. — Прим. ФАН), комитет-соисполнитель — ЖКХ, я на заседании присутствовал, — объяснил инициатор законопроекта о тишине. — В ходе обсуждения задавались вопросы «А что такое тишина?», «А что считать тишиной?» и так далее. Хотя все разделяют озабоченность».

Попытки решить вопрос кардинально Госдумой уже предпринимались, но лучше, увы, не стало. В 2014 году был принят федеральный закон, который внес изменения в Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Согласно этим изменениям, протоколы об административных правонарушениях все-таки могут составлять сотрудники полиции. Но для этого между исполнительными органов власти субъекта РФ (администрацией региона) и федеральным органом исполнительной власти (управление МВД по региону) должно быть заключено соглашение о передаче этих полномочий.

Соглашение — это не только подписи ответственных лиц, но и деньги. Такие договоры заключили в России только несколько субъектов, причем далеко не бедных. Остальные направляют законодательные инициативы в Госдуму и буквально умоляют коллег решить вопрос по-другому. То есть вернуть все на свои места — как было до переименования «милиции» в «полицию».

«Конечно, всегда можно найти зацепки, причины, почему отклонить. Но я, как и другие депутаты, которые со мной вносили законопроект, готов к конструктиву, — подчеркивает Ярослав Нилов. — Если вам не нравятся какие-либо формулировки или вы считаете, что они юридически не обоснованы, давайте мы скорректируем так, чтобы этот законопроект пошел на принятие».

Регионы запустили эту тему, отмечает депутат. По его словам, даже Москва, имея достаточно много средств, не решает проблему.

«Начинают вывозить мусор в 5 утра, приезжает эта коммунальная служба, начинает шуметь так, что явно нарушает. Или в ночное время в спальном районе ремонтируют дорогу, по которой днем никто не ездит. Или начинают стричь кусты, тоже в 5 утра. Зачем? Да стригите вы днем, никому не мешая, — возмущается парламентарий. — Стройка, погрузка, разгрузка, перфораторами начинают штробить что-либо… Это же все влияет на здоровье граждан! Люди приобретают болезни, нервозное состояние, и все это заканчивается трагедиями».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что введение в КоАП ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время не противоречит положениям Конституции Российской Федерации. Ведь административное и административно-процессуальное законодательство и обеспечение законности и правопорядка находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. А значит, слова «полномочия субъектов» — не более чем удобное оправдание, чтобы не принимать нужный закон.