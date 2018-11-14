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Полицейские в Алтайском крае избили мужчину на костылях

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Полицейские в Алтайском крае избили мужчину на костылях

Барнаул, 14 ноября. В Сети появилось видео, как два сотрудника полиции грубо обращаются с пожилым мужчиной на костылях в городе Горняке Алтайского края. По факту случившегося следователи начали проверку.

На кадрах видно, как мужчина на костылях подходит к человеку в форме, который садится в машину, затем полицейский отталкивает его. Пожилой человек, упав на землю, бьет костылем отъезжающий автомобиль. После к старику подбегают другие полицейские, один из них пинает его, а затем они тащат его по снегу в сторону, сообщил телеканал «360».

СУ СК России по Алтайскому краю начал проводить доследственную проверку по размещенному в Интернете видеоматериалу. Специалисты дадут «принципиальную оценку» действиям полицейских, которые избили мужчину, сообщил «Царьград».

Также начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян назначил служебную проверку для выяснения обстоятельств инцидента. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, если будет подтверждено, что к происшествию причастны сотрудники полиции, то они и их руководители понесут наказание в соответствии с российским законодательством.

Автор: Дарья Смолина
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