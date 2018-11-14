«Первая волна повышений будет в январе»: эксперт объяснил почему и как изменятся тарифы ЖКХ в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ. Обычно цены на коммуналку повышались в июле в среднем на 4%, но в следующем году произойдет повышение НДС, поэтому с 1 января 2019 года тарифы ЖКХ вырастут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на 2,4%. Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснила, почему индексация будет происходить не так, как это было раньше.

«В этом году есть несомненные новшества, потому что к тем четырем с небольшим процентам, которые обозначены в постановлении, добавляется еще НДС. Согласно постановлению, если я не ошибаюсь, оно было подписано премьером 19 октября, методика ограничения платежей предполагает, что эти проценты определяются без учета НДС. То есть НДС идет сверху. Таким образом, повышение [тарифов] будет больше, чем обычно», — говорит Светлана Разворотнева.

Жители России платят за отопление по-разному: кто-то оплачивает ресурс на протяжении всех 12 месяцев, другие — только в период отопительного сезона. Гражданам, которые оплачивают тепло только в отопительный сезон, в декабре стоит более грамотно планировать бюджет — плата за коммунальные услуги может оказаться выше, чем обычно.

«Первая волна повышений будет в январе, она добавит дополнительный платеж, потому что в январе самое большое потребление тепла. Если люди платят по отопительному периоду, а не по 1/12», — резюмировала Светлана Разворотнева.

Стоит добавить, что двухэтапная индексация позволит не допустить всплеска инфляции.