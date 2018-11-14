Военное доминирование ускользает от США: в РФ оценили планы Вашингтона по разработке боевых лазеров

В течение следующих нескольких лет армия США получит боевые лазеры повышенной мощности, однако для этого Пентагону будет необходимо значительно увеличить инвестиции в соответствующий проект, заявил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.

«По моему мнению, нас всего несколько лет отделяет от создания боевого оружия направленной передачи энергии, особенно это касается лазеров», — отметил он во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Гриффин добавил, что при следующем распределении бюджетных средств, военное ведомство США выделит больше денег на разработку боевых лазеров для нескольких средств. При этом американское командование намерено использовать также мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя беспилотники потенциального противника.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что повышая финансирование подобных проектов, «Соединенные Штаты намерены сохранить за собой лидерство в разработке перспективных вооружений».

«Сегодня они лидируют в этой сфере, опережают других. В настоящее время США могут создать мобильный лазер с мощностью чуть более 50 кВт, и этого уже достаточно для уничтожения беспилотников на расстоянии в 1-2 км. Отмечу также, что мощность боевых лазеров возрастает десятикратно каждые три года — есть такая статистика. Соответственно, США уже видят более широкую перспективу в этом направлении. Они планируют сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты», — говорит военный аналитик.

Собеседник ФАН утверждает, что у США богатый опыт создания лазерного вооружения, полученный при реализации стратегической оборонной инициативы 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

«Рейган мечтал создать лазер с ядерной накачкой и разместить его на орбите планеты. В то же время большой шаг в этом направлении сделал и Советский Союз, правда, он пошел по другому пути. Мы стали создавать химические лазеры и тоже в этом преуспели. Соглашусь, что это перспективное направление и считается, что если появится возможность создать лазер мощностью 1 МВт, то его будет достаточно для того, чтобы сбивать баллистические ракеты.



Конечно, до реализации таких планов еще далеко, но технически ничего невозможного нет. И тот, кто будет больше вкладывать в эту сферу, тот быстрее достигнет результатов и сможет диктовать другим свои условия. США сегодня чувствуют, что у них из рук ускользает военное доминирование. Они по этому поводу очень переживают и пытаются его восстановить вот такими проектами», — заключил эксперт.

Напомним, в начале 2014 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) испытало установку «Экскалибур», которая включает в себя 28 волоконных лазеров, объединенных в систему, способную фокусировать луч на расстоянии в 7 км. Каждый элемент обладает излучающей мощностью в 10 Вт. В течение трех лет планируется довести мощность до 100 кВт, которых будет достаточно для уничтожения ракет, снарядов и БПЛА.