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Абэ предложил Путину обсудить мирный договор и корейское урегулирование

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Абэ предложил Путину обсудить мирный договор и корейское урегулирование

Сингапур, 14 ноября. Глава правительства Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину обсудить заключение мирного договора между странами. Премьер-министр также сообщил, что заинтересован и в разговоре на тему корейского урегулирования. 

«Рассчитываем на дискуссию не только по двусторонним вопросам, в том числе экономики, но и по международной ситуации — в том числе, по северокорейскому вопросу. И также, в частности, хотим обсудить и вопрос мирного договора», — сказал Абэ перед началом переговоров с Путиным в Сингапуре.

Японский премьер-министр отметил, что хотел бы посвятить большую часть времени именно обсуждению мирного договора. Напомним, российский лидер Владимир Путин находится в Сингапуре с трехдневным визитом, во вторник он провел переговоры с президентом республики, а также принял участие в закладке камня в основание культурного центра РФ в Сингапуре. 

Автор: Федор Веснин
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