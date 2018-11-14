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Путин анонсировал свою новую встречу с Абэ в Аргентине

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Путин анонсировал свою новую встречу с Абэ в Аргентине

Сингапур, 14 ноября. Президент РФ Владимир Путин намерен провести следующую встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением российский лидер выступил на полях саммита АСЕАН в Сингапуре.

Сегодня Путин и Абэ, также принимающий участие в мероприятии, провели переговоры. В ходе встречи глава РФ поздравил его с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии Японии. По мнению Путина, это дает надежду на продолжение диалога Москвы и Токио, сложившегося за последние годы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что очень рад возможности сегодня обсудить с Абэ все направления взаимодействия России и Японии, в том числе и те, которые премьер Страны восходящего солнца, посчитает приоритетными.

«У нас еще предстоит встреча на «двадцатке», есть график и дальнейших контактов», — добавил президент РФ.

Автор: Ярослава Замысловатова
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