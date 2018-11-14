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Раньери вернулся в АПЛ, чтобы спасти от вылета «Фулхэм»

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Раньери вернулся в АПЛ, чтобы спасти от вылета «Фулхэм»

Лондон, 14 ноября. Бывший главный тренер «Челси» и «Лестера», известный итальянский специалист Клаудио Раньери возглавил лондонский «Фулхэм». О назначении в среду информирует официальный Twitter клуба.

С 2015 года команду возглавлял сербский тренер Славиша Йоканович. В настоящее время лондонский клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ — в 12 поединках команда одержала лишь одну победу.

Раньери ранее уже работал с двумя английскими клубами — «Челси» и «Лестером». Именно под руководством итальянца в 2016 году «лисам» удалось впервые в истории выиграть АПЛ. 

Автор: Федор Веснин
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