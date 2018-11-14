Раньери вернулся в АПЛ, чтобы спасти от вылета «Фулхэм»

Лондон, 14 ноября. Бывший главный тренер «Челси» и «Лестера», известный итальянский специалист Клаудио Раньери возглавил лондонский «Фулхэм». О назначении в среду информирует официальный Twitter клуба.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



???? https://t.co/BUE1vNnvaO pic.twitter.com/pfxS97ONPG — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 14, 2018

С 2015 года команду возглавлял сербский тренер Славиша Йоканович. В настоящее время лондонский клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ — в 12 поединках команда одержала лишь одну победу.

Раньери ранее уже работал с двумя английскими клубами — «Челси» и «Лестером». Именно под руководством итальянца в 2016 году «лисам» удалось впервые в истории выиграть АПЛ.