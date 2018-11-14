Либерман призвал провести досрочные парламентские выборы в Израиле

Тель-Авив, 14 ноября. Объявивший о своей отставке министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

«Я призываю также как можно скорее согласовать конкретную дату выборов», — сказал Либерман на пресс-конференции.

По его словам, согласовать дату дня голосования удастся уже к 18 ноября.

Ранее израильские СМИ сообщили, что 13 ноября состоялось заседание Военно-политического кабинета страны. После него Либерман заявил, что возражал против предложений продолжить попытки урегулирования в секторе Газа, а также опроверг слухи, что якобы голосовал за прекращение огня.

Напомним, отношения Израиля и Палестины обострились. 11 ноября израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа. Во время рейда были убиты семь членов группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», в том числе один из их полевых командиров. При перестрелке погиб подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен.

Группировки сектора Газа начали обстрел Израиля. По территории государства было выпущено более 400 ракет. Армия Израиля нанесла ответные удары, поразив около 150 целей в анклаве. По последним данным, погибли семь палестинцев, еще около 30 человек получили ранения. В Израиле погиб один человек, около 70 пострадали.