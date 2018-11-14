Бузову обвинили в плагиате Савченко
Москва, 14 ноября. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Ее поклонники считают, что Бузова во время интервью «позаимствовала» одну из фраз у другой медийной персоны — депутата Верховной рады Надежды Савченко.
В декабрьском номере журнала «Cosmopolitan» была опубликована статья, посвященная Бузовой. В ней она рассказала о преградах и сложностях на творческом пути, о реакции и критике ее фанатов. При этом на обложку журнала также была помещена фотография телеведущей, сопровождавшаяся цитатой из интервью: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».
Встречайте наш декабрьский номер, посвященный музыке и шоу-бизнесу, созданный совместно с @applemusic! В наших материалах qr-коды с плей-листами самых крутых русских артистов этого года. Ну, и конечно, главная звезда номера – Ольга Бузова. Она настолько прекрасна, что мы сделали с ней три обложки, на каждой Оля предстает в новом образе. Она не только популярная и красивая девушка, но еще и невероятно успешная. Фотограф: @jegorzaika Стиль: @dudinaelena_cosmo Макияж: @pashafacetune Волосы: @aura_by_rubets Ассистент стилиста: @emmakova Продюсер: @nastya_fridman Локация: @stregismoscownikolskaya #обложкаcosmo #новыйсosmo
Читателям не понравился выбор героини для обложки. Некоторые обвинили певицу в плагиате. Выяснилось, что ее фраза о неравнодушии принадлежит украинке Савченко. В интервью РБК весной 2017 года она описывала отношение граждан к ее роли в политике Украины. Заголовок материала гласил: «Надежда Савченко — РБК: «Одни ненавидят, другие любят, равнодушных нет», передает Пятый канал.
Напомним, ранее Бузова заступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в нанесении побоев.