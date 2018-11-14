Бузову обвинили в плагиате Савченко

Москва, 14 ноября. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Ее поклонники считают, что Бузова во время интервью «позаимствовала» одну из фраз у другой медийной персоны — депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В декабрьском номере журнала «Cosmopolitan» была опубликована статья, посвященная Бузовой. В ней она рассказала о преградах и сложностях на творческом пути, о реакции и критике ее фанатов. При этом на обложку журнала также была помещена фотография телеведущей, сопровождавшаяся цитатой из интервью: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».

Читателям не понравился выбор героини для обложки. Некоторые обвинили певицу в плагиате. Выяснилось, что ее фраза о неравнодушии принадлежит украинке Савченко. В интервью РБК весной 2017 года она описывала отношение граждан к ее роли в политике Украины. Заголовок материала гласил: «Надежда Савченко — РБК: «Одни ненавидят, другие любят, равнодушных нет», передает Пятый канал.

Напомним, ранее Бузова заступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в нанесении побоев.