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Бузову обвинили в плагиате Савченко

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Бузову обвинили в плагиате Савченко

Москва, 14 ноября. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Ее поклонники считают, что Бузова во время интервью «позаимствовала» одну из фраз у другой медийной персоны — депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В декабрьском номере журнала «Cosmopolitan» была опубликована статья, посвященная Бузовой. В ней она рассказала о преградах и сложностях на творческом пути, о реакции и критике ее фанатов. При этом на обложку журнала также была помещена фотография телеведущей, сопровождавшаяся цитатой из интервью: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встречайте наш декабрьский номер, посвященный музыке и шоу-бизнесу, созданный совместно с @applemusic! В наших материалах qr-коды с плей-листами самых крутых русских артистов этого года. Ну, и конечно, главная звезда номера – Ольга Бузова. Она настолько прекрасна, что мы сделали с ней три обложки, на каждой Оля предстает в новом образе. Она не только популярная и красивая девушка, но еще и невероятно успешная. Фотограф: @jegorzaika Стиль: @dudinaelena_cosmo Макияж: @pashafacetune Волосы: @aura_by_rubets Ассистент стилиста: @emmakova Продюсер: @nastya_fridman Локация: @stregismoscownikolskaya #обложкаcosmo #новыйсosmo

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Читателям не понравился выбор героини для обложки. Некоторые обвинили певицу в плагиате. Выяснилось, что ее фраза о неравнодушии принадлежит украинке Савченко. В интервью РБК весной 2017 года она описывала отношение граждан к ее роли в политике Украины. Заголовок материала гласил: «Надежда Савченко — РБК: «Одни ненавидят, другие любят, равнодушных нет», передает Пятый канал.

Напомним, ранее Бузова заступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в нанесении побоев. 

Автор: Тимур Румянцев
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