Бузову обвинили в плагиате Савченко

Встречайте наш декабрьский номер, посвященный музыке и шоу-бизнесу, созданный совместно с @applemusic! В наших материалах qr-коды с плей-листами самых крутых русских артистов этого года. Ну, и конечно, главная звезда номера – Ольга Бузова. Она настолько прекрасна, что мы сделали с ней три обложки, на каждой Оля предстает в новом образе. Она не только популярная и красивая девушка, но еще и невероятно успешная. Фотограф: @jegorzaika Стиль: @dudinaelena_cosmo Макияж: @pashafacetune Волосы: @aura_by_rubets Ассистент стилиста: @emmakova Продюсер: @nastya_fridman Локация: @stregismoscownikolskaya #обложкаcosmo #новыйсosmo

