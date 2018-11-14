Медики поставили беременной Савичевой неутешительный диагноз

Москва, 14 ноября. Российская эстрадная певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками подробностями своей беременности, рассказав о неутешительном диагнозе, который ей поставили врачи.

Артистка летом прошлого года впервые стала матерью, подарив своему супругу Александру Аршинову дочь по имени Анна. Девочка появилась на свет в Португалии, где Савичева встала на учет в клинику, пишет «Дни.ру».

Местные врачи поставили певице диагноз – второй тип диабета, который развился у нее в период беременности. Об этом девушка рассказала своим поклонникам в социальной сети Instagram, обратившись к беременным подписчицам с призывом внимательно следить за своим питанием.

Артистка рассказала, насколько тяжело ей дался этот период, поскольку, по ее словам, «сладкое мерещилось повсюду», и очень сложно было сдержаться, что и привело к неприятным последствиям. Беременной певице по рекомендациям медиков пришлось тщательно следить за тем, чтобы питание было сбалансировано, и измерять уровень сахара в крови после каждого приема пищи.

«Я счастлива, что все мои труды были не напрасны. И у Ани, и у меня сейчас нет проблем с уровнем сахара в крови», — написала певица.

Ранее российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, отменила несколько концертов из-за болезни. Артистка планировала провести выступления в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке, но из-за плохого самочувствия концерты пришлось отменить.

Мама молодой исполнительницы в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала о самочувствии певицы.