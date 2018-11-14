Курц заявил о важности диалога с Москвой, несмотря на разведскандал

Вена, 14 ноября. Дело о предполагаемом шпионаже не улучшит отношение между Евросоюзом и Россией, однако диалог с Москвой важен. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая в среду в Вене.

По его словам, в долгосрочной перспективе ведь мир на континенте возможен только в сотрудничестве с Россией.

«Мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее», — подчеркнул Курц.

Также Курц заявил, что австрийские власти правильно сделали, оповестив общественность о деле экс-полковника австрийской армии, который подозревается в «шпионаже» в пользу России.

«По моему мнению, было правильно проинформировать общественность и проинформировать Россию, что мы это не приемлем», — заявил Курц в среду, выступая в Вене.

По словам канцлера, правительство сделало заявление на основании имеющихся улик, которые будут исследовать органы юстиции. Курц подчеркнул, что обвинения не доказаны, поскольку расследование не завершено и нет решения суда.

Напомним, 9 ноября представитель Минобороны Австрии заявил, что военная контрразведка расследует дело в отношении 70-летнего полковника в отставке. Мужчину подозревают в «шпионаже» в пользу России: он якобы осуществлял такую деятельность с начала 1990-х годов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен ситуацией с бывшим полковником.Он указал на неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений, которая идет вразрез с нормами международного общения.

Во вторник, 13 ноября, генеральный секретарь министерства внутренних дел Австрии Петер Гольдгрубер высказал надежду, что сотрудничество между Россией и Австрией не пострадает из-за дела о якобы разведывательной деятельности.