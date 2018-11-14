Роскосмос устранит причину аварии «Протона», который разбился в 2010 году

Москва, 14 ноября. Роскосмос будет строже контролировать процесс заправки разгонных блоков ракет из-за аварии, которая произошла в декабре 2010 года.

«Выполнение работ по стартовому комплексу типа «Протон» должно обеспечить возможность записи протоколов контроля уровня заправки разгонного блока 11С861-03 кислородом на стартовом комплексе и самодиагностики системы измерения уровня заправки», — говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Напомним, что 10 декабря 2010 года ракета-носитель «Протон» не смогла вывести на орбиту три спутника «Глонасс». Выяснилось, что во время подготовки к старту в ракету залили на 1,5 тонны жидкого кислорода больше, чем требовалось, в результате чего ракета сильно потяжелела. Ситуация повторилась в июле 2013 года, когда двигатель «Протона» неожиданно выключился на 17-й секунде полета.