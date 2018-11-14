Топилин и глава Минтруда Сингапура договорились о сотрудничестве стран

Москва, 14 ноября. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин договорился с коллегой из Сингапура Джозефином Тео о сотрудничестве стран, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Сингапуре. Представили Москвы и Сингапура в рамках переговоров подписали соглашение о взаимопонимании между Минтруда РФ и министерством трудовых ресурсов Республики Сингапур о сотрудничестве по вопросам труда и занятости​​​.

Меморандум был подписан Топилиным и его коллегой Тео.

«Стороны договорились сотрудничать в следующих областях: системы социального обеспечения (включая пенсионные системы); условия и охрана труда; политики и программы, нацеленные на развитие мер по содействию занятости на рынке труда и других», — перечислили представители российского ведомства.

Также отмечается, что Россия и Сингапур будут взаимодействовать путем обмена делегациями, а также документацией, которая представляет взаимный интерес.