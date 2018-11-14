Aston Martin показал видео со своим первым кроссовером DBX
0 Оставить комментарий
Москва, 14 ноября. Английский автомобильный концерн Aston Martin показал первый прототип кроссовера DBX. В настоящее время модель проходит тестирование на трассе в Северном Уэльсе.
В Сети опубликовано видео заезда. Как отмечает Motor.ru, в основу Aston Martin DBX легла новая платформа, кроссовер должен стать конкурентом таких автомобилей, как Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue. Ожидается, что рыночный запуск первого кроссовера от Aston Martin состоится в конце будущего года.
Aston Martin показал первый ходовой прототип кроссовера DBX. Автомобиль обкатывают на раллийных допах в Уэльсе.https://t.co/OAN1VPswGf pic.twitter.com/JudW3FzpOq— Мотор (@MotorRu) November 14, 2018