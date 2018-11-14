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Aston Martin показал видео со своим первым кроссовером DBX

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Aston Martin показал видео со своим первым кроссовером DBX

Москва, 14 ноября. Английский автомобильный концерн Aston Martin показал первый прототип кроссовера DBX. В настоящее время модель проходит тестирование на трассе в Северном Уэльсе.

Aston Martin показал видео со своим первым кроссовером DBX

В Сети опубликовано видео заезда. Как отмечает Motor.ru, в основу Aston Martin DBX легла новая платформа, кроссовер должен стать конкурентом таких автомобилей, как Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue. Ожидается, что рыночный запуск первого кроссовера от Aston Martin состоится в конце будущего года.

Автор: Федор Веснин
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