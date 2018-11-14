Российские онлайн-сервисы такси начали экспансию на рынок Африки

Москва, 14 ноября. Российские онлайн-сервисы заказа такси продолжают осваивать зарубежные рынки. На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс» тестирует в Африке свой сервис под брендом Yango.

Сервис начал свою работу в столице Кот-д'Ивуара в начале октября. Следом за «Яндексом» работу в Африке начал сервис inDriver. Отличительной особенностью сервиса являются условия, по которым осуществляются пассажирские перевозки. Условия и цена поездки определяются путем договоренности между водителем и пассажиром.

При этом inDriver не стал менять название на новом рынке. Первой страной, в которой начал свою работу inDriver, стала Танзания. Стоит отметить, что к настоящему моменту услугами inDriver пользуются более 14 миллионов пользователей в России, Казахстане, Узбекистане, Мексике, Гватемале, Колумбии, Перу, Сальвадоре и Чили.