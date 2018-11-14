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Число россиянок, желающих служить по контракту в Росгвардии, растет

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Число россиянок, желающих служить по контракту в Росгвардии, растет

Москва, 14 ноября. Все больше россиянок хотят служить по контракту в Росгвардии. Об этом сообщил в среду врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

По его словам, стремление женщин попасть на военную службу иногда настолько велико, что, получая отказ, они обращаются в суд. В частности, по словам Вирухина, к таким мерам прибегли восемь жительниц Саратова, которые хотели стать рядовыми и солдатами спецназа.

Вирухин пояснил, что в Росгвардии женщины могут претендовать на такие замещаемые должности, как повар, связист, телеграфист и технолог. В то же время, по его словам, снайперами женщины служить не могут. По словам представителя ведомства, сегодня в Росгвардии служат по контракту более 20 тысяч женщин.

Ранее в Госдуме предложили передать сотрудникам Росгвардии охрану образовательных учреждений.

Автор: Василий Котов
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