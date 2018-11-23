Радоваться каждому дню: программист из города Урай развлекает детей в больницах кукольными представлениями

Сотрудницу «Урайских электрических сетей» Юлию Быкову и ее куклу Фима хорошо знают не только в больницах города, но и в региональных детских учреждениях. Программист с понедельника по пятницу на выходных превращается в добрую сказочницу.

Нашла свое призвание Юлия не сразу — жила обычной жизнью, училась, работала, растила ребенка. Все изменил случай.

«У меня тяжелое заболевание, я долго с ним борюсь — и в какой-то момент отчаялась, почти сдалась, — вспоминает она. — Опускались руки, и ничего в жизни не радовало. И тут знакомая девушка показала мне видео с танцующей марионеткой. Не рассмеяться было невозможно, настолько позитивные эмоции эта кукла вызывала. И тогда впервые возникла мысль заняться чем-то подобным самой. Потом размышляла, как я могу это применить, — и поняла, что хочу приносить радость детям».

О том, как непросто приходится малышам в лечебных учреждениях, женщина знает не понаслышке. В детстве она провела там почти 10 лет.

«С пяти до пятнадцати лет я практически прожила в больничной палате. Дети там испытывают постоянный стресс, а какой-то психологической помощи для них не предусмотрено, — рассказывает собеседница ФАН. — Есть программы для тяжелобольных ребят, но ведь даже две недели пролежать в больнице с ангиной в непривычной атмосфере, без родителей, очень тяжело».

Юлия начала искать в Интернете всю возможную информацию, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Оказалось, что на этом пути ее ожидало немало препятствий.

«Я искала курсы, написала во все кукольные театры страны. Профессионалы убеждали меня, что это очень сложно, нужно долго учиться. В театральные училища я уже не проходила по возрасту, — перечисляет она пройденные «испытания». — Все говорили, что я не смогу овладеть этим мастерством, но я упрямо продолжала добиваться своего».

В итоге она отправилась в Тюмень на Детский фестиваль света и тени, где ей удалось познакомиться с единомышленниками.

«Я немного опасалась, что у меня не получится работать с детьми. Мой ребенок уже давно вырос, а кроме опыта материнства, другого общения с детьми у меня не было, — говорит Юлия Быкова. — Но, окунувшись в атмосферу фестиваля, я окончательно убедилась — это мое. Я познакомилась там с чудесными людьми, которые, как и я, верят, что куклы живые, что они способны творить чудеса. Кукольник Леонид Кондаков и Маргарита Смирнова из проекта «Больничные клоуны» вдохновили и очень поддержали меня».

Там же, в Тюмени, Юлия встретилась со своим другом и помощником — марионеткой Фимом.

«Екатеринбургский кукольный театр согласился продать мне куклу, которая у них уже отработала. Когда увидела его, сразу поняла — это любовь с первого взгляда. С разрешения его прошлых «пап» сохранила ему имя — Фим. Оно расшифровывается как «Фантазия и Мечта», — рассказывает она.

Вернувшись в родной Урай, начинающая кукольница начала давать представления в детской больнице. Сначала с волонтерами местной библиотеки, которые приносили книги и читали малышам сказки, а потом и самостоятельно.

«Маргарита Смирнова подсказала мне идею теневого театра, и я своими руками сделала его из старого чемодана. Выбрала сказки, написала сценарии, подобрала музыку, — перечисляет Юлия. — Я не психолог, но понимаю, что с детьми надо общаться через игру. Так и были построены наши спектакли — и дети начали реагировать, открываться. Этот их отклик, радость в глазах — это лучшая награда».

Представления начали пользоваться все большим успехом, и Юлия задумалась о расширении своей деятельности. Представители благотворительных организаций посоветовали ей написать заявку на президентский грант.

«Я привыкла все делать сама, но ведь у меня всего две руки, — говорит она. — Из финансирования у меня были только собственные средства, то, что я зарабатывала на своей основной работе. Я рассказала о своем проекте на форуме «Гражданская инициатива», и мне предложили написать заявку на президентский грант. Решила не скромничать и на одном дыхании написала — совместно с НКО «Успех», потому что я частное лицо, а не организация. Потом совершенно об этом позабыла, а в итоге мы выиграли этот грант».

Благодаря государственной поддержке у Юлии Быковой появилась помощница и значительно расширились репертуар и география выступлений.

«Теперь со мной работает замечательная женщина Роза, дети ее обожают, она очень открытый и обаятельный человек, — продолжает кукольница. — Я сочинила шесть новых программ, заказано 40 новых кукол, в том числе перчаточные — малыши их очень любят, потому что можно потрогать, погладить. Тактильный контакт очень важен для «особенных» деток. Выступления у нас сейчас не только в Урае, а по всему округу. Звонят и пишут из больниц, интернатов, домов малютки. И в гости домой к детям-инвалидам мы тоже ходим».

Останавливаться на достигнутом Юлия не собирается: в ближайших планах — пройти обучение на курсах клоунады. А тем, кто удивляется, как она все успевает, отвечает: для того, что действительно нравится, всегда найдется время.