Индейку запекут, а сознание не прояснится: политолог оценил вероятность новых санкций США против РФ

Агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд сенаторов Конгресса США, сообщило, что Вашингтон может отсрочить санкции против России.

По информации издания, США вряд ли успеют одобрить новый пакет санкций против Москвы до конца 2018 года, так как в настоящее время законодатели заняты внутриполитическими вопросами.

Последние две недели американские конгрессмены дорабатывают в старом составе, и им может не хватить времени, чтобы принять разработанный летом законопроект, предусматривающий экономические и политические ограничения в отношении российского государства. Необходимость в новых санкциях отпала, так как во время прошедших в США промежуточных выборов не было обнаружено «вмешательства России».

«У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество», — рассказал член Конгресса США Джо Корнин.

Сенатор Роберт Менендес поддержал своего коллегу и сообщил, что США не проявляет активности в вопросе антироссийских санкций.

Политолог, доктор исторических наук Александр Кубышкин отметил некоторое снижение напряженности в диалоге Вашингтона с Москвой, однако он подчеркнул, что это, к сожалению, временное затишье.

«Хорошая новость состоит в том, что некоторые наиболее актуальные проблемы, отравляющие отношения России с западными партнерами увядают на фоне новых событий, например, истории с Brexit, новой повестки дня, связанной с идеей создания общеевропейской армии, инициативы Макрона, которую резко осудил Трамп. Плохая новость — главной причиной улучшения отношений является не объективное отрезвление Трампа, а некоторые особенности действительности. Во-первых, в политической элите сейчас будет происходить рокировка — это только отсрочка санкций. Есть возможности тактические, например, история с «Русалом», и много говорят о том, что отложат введение санкций до декабря, так как ограничения сейчас затронут и самих американцев», — разъяснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, санкционная политика может быть пересмотрена из-за новых попыток Киева мобилизовать западное сообщество против России.

«Украина, как мы знаем, — один из наиболее сильных раздражителей современной политики Вашингтона. Выборы, вопрос предоставления автокефалии Украины, конфликт с «Северным потоком — 2», блокада российских портов в Азове — это вереница событий говорит о том, что санкции даже могут ужесточиться», — пояснил политолог.

По словам Кубышкина, Россия не будет и не должна следовать желаниям мировой общественности и соглашаться со всеми обвинениями Запада.

«Все ждут какие-то уступки от России, а о них не может быть и речи. Выборы в Донбассе стали источником напряженности между Европой и Москвой, к тому же нанес ущерб этим отношениям и шпионский скандал в Австрии. «Дело Скрипалей» уже совсем «увяло», в декабре Англия уже должна разобраться, что ей делать с Brexit, поэтому повестка дня не очень утешительна для Лондона. А это значит, что Соединенное Королевство будет «разыгрывать российскую карту», чтобы получить поддержку от США и коллег по Евросоюзу», — предположил политолог в разговоре с ФАН.

По мнению эксперта, Вашингтон сам еще не понимает, в каком ключе стоит развивать отношения с Россией.