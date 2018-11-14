«Потерявший» Крым украинский телеканал ждет внеплановая проверка

Киев, 14 ноября. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины намерен провести внеплановую проверку телеканал NewsOne из-за выпущенной в эфир карты без Крыма. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

«Мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства, учитывая которые 14 ноября национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку», — говорится в сообщении​​​.

В Нацсовете пояснили, что 7 ноября во время передачи «Утро с NewsOne» в эфире была показана карта Украины без Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.