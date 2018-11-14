ЕС выделит Армении около 3 млн евро на внеочередные выборы

Ереван, 14 ноября. Армения получит около трех миллионов евро на проведение внеочередных парламентских выборов от Евросоюза, Германии, Великобритании и Швеции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства страны.

Согласно подписанному премьер-министром Араратом Мирзояном и главой делегации ЕС в Ереване Петром Свитальским соглашению, ЕС предоставит Армении 1,5 миллиона евро, Германия — 700 тысяч евро, Великобритания – более 575 тысяч евро, Швеция — около 146 тысяч евро. При этом 700 тысяч долларов добавит правительство Армении.

Как уточняется, деньги пойдут на техническое обеспечение выборов, включая средства идентификации избирателей, видеокамеры, трансляцию подсчета голосов.

Парламент Армении был распущен в соответствии с указом президента страны Армена Саркисяна от 1 ноября. Новые выборы были назначены на 9 декабря. Такие меры были приняты в связи с тем, что парламент страны вторично не смог избрать премьер-министра.