«Десятки инцидентов применения силы»: В Киеве рассказали об опасности работы журналистов на Украине
Киев, 14 ноября. На Украине отсутствует нормальные условия для работы журналистов. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация со свободой слова. Кроме того, зачастую, журналистам угрожает серьезная опасность.
«Мы сегодня видим, что на Украине есть десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии», — рассказал Томиленко в интервью интернет-изданию «Вести».
Томиленко подчеркнул, что с начала 2018 года было зафиксировано более 150 случаев физической агрессии против работников СМИ. При этом глава Национального союза журналистов заявил, что ему ничего не известно о расследовании правоохранительными органами страны этих инцидентов.
Ранее, 17 сентября радикалы избили в Киеве журналистку телеканала NewsOne во время прямого эфира, который она вела возле здания Генпрокуратуры страны, а в июле мужчина ранил журналистку в Киеве, выстрелив в нее из травматического пистолета.
Напомним, в июле 2016 года неизвестные взорвали российского и украинского журналиста Павла Шеремета. Несмотря на большой общественный резонанс, убийцы журналиста до сих пор не найдены.
Бывший глава СБУ Украины Валентин Наливайченко заявил в интервью украинскому изданию «Страна.ua», что сотрудников СМИ, критикующих украинский режим, сперва заносят в базу данных «Миротворца», который публикует их личные данные, а после этого бандиты находят их и устраняют.