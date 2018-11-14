Киев, 14 ноября. На Украине отсутствует нормальные условия для работы журналистов. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация со свободой слова. Кроме того, зачастую, журналистам угрожает серьезная опасность.

«Мы сегодня видим, что на Украине есть десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии», — рассказал Томиленко в интервью интернет-изданию «Вести».

Томиленко подчеркнул, что с начала 2018 года было зафиксировано более 150 случаев физической агрессии против работников СМИ. При этом глава Национального союза журналистов заявил, что ему ничего не известно о расследовании правоохранительными органами страны этих инцидентов.

Ранее, 17 сентября радикалы избили в Киеве журналистку телеканала NewsOne во время прямого эфира, который она вела возле здания Генпрокуратуры страны, а в июле мужчина ранил журналистку в Киеве, выстрелив в нее из травматического пистолета.

Напомним, в июле 2016 года неизвестные взорвали российского и украинского журналиста Павла Шеремета. Несмотря на большой общественный резонанс, убийцы журналиста до сих пор не найдены.

Бывший глава СБУ Украины Валентин Наливайченко заявил в интервью украинскому изданию «Страна.ua», что сотрудников СМИ, критикующих украинский режим, сперва заносят в базу данных «Миротворца», который публикует их личные данные, а после этого бандиты находят их и устраняют.