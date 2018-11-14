Сирия, 14 ноября. США заявили о порядка 1500-2000 боевиков ИГИЛ1, по-прежнему дислоцирующихся на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Вблизи блокпоста САА к северо-западу от Хамы прогремел взрыв. Курды передислоцируют часть отрядов SDF**** с юга Хасаки к Хаджину, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели мероприятия по утилизации следов присутствия террористов на южной окраине Алеппо; осуществили ответные обстрелы позиций боевиков в предместьях Аль-Латамины.

Международная коалиция: заявила о порядка 1500-2000 боевиков ИГИЛ, по-прежнему дислоцирующихся на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подозревается в организации взрыва у КПП армии САР к северо-западу от Хамы.

Курды: передислоцируют часть своих отрядов с юга провинции Хасака к «Хаджинскому карману».

Провинция Алеппо

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) продолжает мероприятия по утилизации всех мин, СВУ и самодельных вооружений, найденных на освобожденных от джихадистов территориях. По информации новостного канала в сети Twitter (@NationalDefens), сегодня в период с 09.00 до 14.30 инженерные подразделения войск САР ликвидировали часть следов присутствия террористов на окраине района Аль-Рамуса в южной части Алеппо. Также утилизация проводилась около близлежащих деревень, находящихся к югу от административного центра провинции. Напомним, что во время разминирования города и его окрестностей, в котором принимали активное участие российские саперы, были обнаружены тысячи взрывных устройств исламистов, в том числе замаскированные под детские игрушки и другие предметы повседневного обихода.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из представителей командования совместной операции Соединенных Штатов и их союзников по западной коалиции против «Исламского государства»1 под названием «Непоколебимая решимость» заявил, что в районе Хаджина на данный момент остается порядка 1500-2000 террористов ИГИЛ, передает в Twitter (@rabrowne75) военный источник. Стоит отметить, что США и подконтрольные им курдские бойцы из отрядов Демократических сил Сирии (SDF) уже несколько месяцев пытаются зачистить данные территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор от остатков бандформирований ИГ1. Многие эксперты убеждены, что американцы в большей степени лишь имитируют военные действия с джихадистами, оправдывая их присутствием в этом регионе собственное незаконное пребывание в Сирии.

Провинция Хама

Сирийские войска в настоящий момент ведут огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и других исламистских формирований к северу от Хамы, отвечая на очередные нарушения джихадистами режима тишины. Военнослужащие САА наносят преимущественно артиллерийские удары по укрытиям террористов вблизи линии фронта в южных предместьях оккупированного города Аль-Латамина, передает информационный Twitter-ресурс (@syrianpc). Сведения о масштабе потерь, нанесенных «Джебхат ан-Нусре» и другим группировкам, пока устанавливаются.

Станция Radio Alkul сообщает о взрыве, прогремевшем вблизи КПП правительственных сил на окраине прифронтового поселения Аль-Мугейр, которое располагается между городами Кафр-Набуда и Керназ к северо-западу от административного центра региона. Данных о возможных потерях в рядах сирийских военных, а также жертвах среди гражданского населения или разрушениях не поступало. Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было установлено боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» или их союзниками по террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», которые дислоцируются на севере провинции.

Провинция Хасака

Главари «Демократических сил» заявили о своем намерении перебросить часть курдских бандгрупп, дислоцирующихся в южной части провинции Хасака, к «Хаджинскому карману» в соседний Дейр-эз-Зор, передает связанный с SDF новостной канал в Twitter (@VivaRevolt). Данная мера связана с серией неудач курдов, которые потеряли часть населенных пунктов в этом регионе и даже утратили контроль над частью сирийско-иракской границы на этом направлении. Ранее сообщалось, что несколько формирований «Демократических сил» будет переброшено на юго-восток САР также и из провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)