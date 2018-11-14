Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке

Иерусалим, 14 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что оставляет свой пост. С таким заявлением он выступил после специального заседания партии «Наш дом Израиль».

По данным местных СМИ, в ближайшее время он выступит и на специальной пресс-конференции в Кнессете.

Ранее агентство Reuters поспешило отправить Либермана в отставку, однако позже выпустило опровержение этой новости. Кроме Reuters, сообщения о том, что министр обороны может оставить свой пост, писали и израильские СМИ.

В частности, информационное агентство News.ru.co.il. утверждало, что такой сценарий не исключают в политических кругах страны. В связи с этим журналисты напомнили, что Военно-политический кабинет Израиля (Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности. — Прим. ФАН) отвергает предложения Либермана по действиям в секторе Газа. Накануне состоялось заседание кабинета, после которого министр сообщил, что возражал против предложений продолжить попытки урегулирования, а также опроверг слухи, что якобы голосовал за прекращение огня.

Напомним, в настоящее время отношения Израиля и Палестины вновь резко обострились. В понедельник, 12 ноября, произошел боевики обстреляли юг страны.